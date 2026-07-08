Bắt Nguyễn Thành Nam, Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án

Ngày 7.7, Công an Hà Nội cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) và Trần Việt Anh (33 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với 2 bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND TP.Hà Nội phê chuẩn.

Các bị can Nguyễn Thành Nam (trái) và Trần Việt Anh Ảnh: N.B

Theo tài liệu điều tra, các bị can Nam và Anh đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Công an Hà Nội cho hay ngoài tập trung làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam cho hay đã nhận thức được sai lầm nghiêm trọng của mình và thừa nhận cuốn sách có những tình tiết, nhận định sai sự thật; đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bị can Nguyễn Thành Nam cũng thừa nhận đã bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo và gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân.

Bị can Trần Việt Anh thừa nhận việc xây dựng podcast nhằm làm ra các sản phẩm có khả năng câu view, thu hút người xem và theo dõi để từ đó tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng internet. Trần Việt Anh cũng thừa nhận hành vi tận dụng sức ảnh hưởng từ bị can Nguyễn Thành Nam để thu hút thêm sự chú ý cho các nội dung của mình.

Hồi tháng 4 vừa qua, bị can Nguyễn Thành Nam biên soạn và cho ra mắt cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng, do Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn ấn hành. Ngay sau đó đã có nhiều ý kiến phản ánh về nội dung cuốn sách, tập trung vào một số nội dung lịch sử, dữ liệu, nhận định và cách diễn đạt. Đặc biệt, cơ quan quản lý xác định có một số chi tiết sai sự thật rất nghiêm trọng. Đó là thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử và ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Ngày 4.6, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ VH-TT-DL) đã yêu cầu NXB Hội Nhà văn đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ số sách trên thị trường. Đồng thời, có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.

Ngày 15.6, Cục Xuất bản, In và Phát hành ra quyết định xử phạt NXB Hội Nhà văn với số tiền 100 triệu đồng. Phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, NXB Hội Nhà văn buộc phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số sách đã in, thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Ngoài ra, NXB cũng buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.