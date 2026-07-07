Bị can Nguyễn Thành Nam khai gì tại cơ quan điều tra?

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) và Trần Việt Anh (33 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội), để điều tra về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan điều tra ẢNH: N.B

2 bị can này bị khởi tố với cáo buộc đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thành Nam thừa nhận cuốn sách có những tình tiết và nhận định sai sự thật; đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Bị can Nguyễn Thành Nam cũng thừa nhận đã bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo và gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân.

"Tôi nhận thức được sự nghiêm trọng sai lầm của mình. Tôi chân thành xin lỗi", ông Nguyễn Thành Nam thừa nhận với cơ quan điều tra.

Bị can Trần Việt Anh khai nhận việc xây dựng Podcast nhằm làm ra các sản phẩm có khả năng câu view, thu hút người xem và theo dõi để từ đó tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng internet.

Bị can Trần Việt Anh cũng thừa nhận mục đích của mình cũng nhằm tận dụng sức ảnh hưởng từ bị can Nguyễn Thành Nam để thu hút thêm sự chú ý cho các nội dung của mình.

Bị can Trần Việt Anh ẢNH: N.B

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Thành Nam biên soạn và cho ra mắt cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng. Sau khi phát hành, cuốn sách này đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung.

Ngày 4.6, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ VH-TT-DL) đã yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ số sách trên thị trường; đồng thời có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.

Ngày 15.6, Cục Xuất bản, In và Phát hành ra quyết định xử phạt Nhà xuất bản Hội Nhà văn với số tiền 100 triệu đồng. Phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn.

Trong quyết định nêu, xuất bản phẩm Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng (tác giả Nguyễn Thành Nam, số lượng in: 9.700 bản) có một số chi tiết sai sự thật rất nghiêm trọng. Đó là: thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Nhà xuất bản Hội Nhà văn buộc phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số sách đã in, thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định nêu trên. Ngoài ra, NXB cũng buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.