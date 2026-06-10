Thu hồi sách 'Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng' và làm rõ trách nhiệm

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng, tác giả Nguyễn Thành Nam. Cục cũng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng ẢNH: NXB HỘI NHÀ VĂN

Văn bản yêu cầu này được ký ngày 4.6, dựa trên cơ sở báo cáo của Nhà xuất bản Hội Nhà văn về cuốn Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng, đồng thời cùng dựa kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của luật Xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản.

Tiếp đó, để đảm bảo việc dừng phát hành và thu hồi được triển khai đồng hiệu quả, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản ngày 7.6 gửi sở phụ trách văn hóa các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi cuốn Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng. Đồng thời đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Cục cũng đồng thời đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam với tư cách cơ quan chủ quản chỉ đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Nhà xuất bản nhận trách nhiệm

Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.

Ngày 2.6, Cục cũng có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội nhà văn tạm dừng phát hành cuốn Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng; đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh.

Ngày 3.6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn có báo cáo giải trình và kết quả rà soát, thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn. Báo cáo đồng thời nhận trách nhiệm của nhà xuất bản, lãnh đạo nhà xuất bản đối với những hạn chế, thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.