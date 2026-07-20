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Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Thể Công Viettel 1, PVF nối gót Hà Nội vào tứ kết giải U.17 quốc gia

Hoàng Lê
Hoàng Lê
Giải U.17 quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 tại Gia Lai đã xác định 3 đội vào vòng tứ kết gồm Thể Công Viettel 1, PVF (bảng A) và Hà Nội (bảng C).

Xác định 3 đội vào tứ kết giải U.17 quốc gia

Hôm nay trên sân Hàm Rồng 4 diễn ra lượt trận cuối bảng A giải U.17 quốc gia. Đội chủ nhà U.17 HAGL thi đấu đầy nỗ lực, giành chiến thắng trước 1-0 trước PVF với bàn thắng của Hà Thanh Phước An. Tuy nhiên do chỉ có 3 điểm, đội U.17 HAGL phải dừng bước.

U.17 Thể Công Viettel 1, PVF nối gót Hà Nội vào tứ kết giải U.17 quốc gia- Ảnh 1.

U.17 HAGL giành chiến thắng ở lượt trận cuối bảng A nhưng ngậm ngùi dừng bước ở giải U.17 quốc gia

ẢNH: VFF

Ở trận cùng giờ, U.17 Thể Công Viettel 1 bất phân thắng bại với tỷ số 0-0 trước U.17 Đà Nẵng trong trận đấu gay cấn khi 2 đội đều phải chơi thiếu 1 người vì nhận thẻ đỏ. Kết quả này giúp Thể Công Viettel 1 (5 điểm) xếp nhất bảng A cùng tấm vé vào tứ kết. Đội PVF có cùng 4 điểm với Đà Nẵng nhưng xếp nhì bảng nhờ hơn hiệu số phụ bàn thắng bại nên cũng chính thức giành vé vào tứ kết.

U.17 Thể Công Viettel 1, PVF nối gót Hà Nội vào tứ kết giải U.17 quốc gia- Ảnh 2.

U.17 Thể Công Viettel 1 (phải) giành ngôi nhất bảng A, vào tứ kết giải U.17 quốc gia

ẢNH: VFF

Xếp hạng ba nhưng với 4 điểm, U.17 Đà Nẵng cũng tràn trề cơ hội vào tứ kết với suất dành cho 2 trong 3 đội xếp hạng ba có thành tích tốt. Ngoài hai đại diện của bảng A, U.17 Hà Nội cũng đã sớm giành vé vào tứ kết sau hai trận toàn thắng tại bảng C.

5 suất vào tứ kết còn lại sẽ được xác định sau các lượt trận cuối của bảng B và bảng C. Trong đó bảng B gay cấn khi cả 4 đội U.17 SLNA, U.17 PVF-CAND, U.17 TP.HCM, U.17 Đồng Nai đều có 3 điểm.

Xếp hạng chung cuộc bảng A tại giải U.17 quốc gia:

U.17 Thể Công Viettel 1, PVF nối gót Hà Nội vào tứ kết giải U.17 quốc gia- Ảnh 3.



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