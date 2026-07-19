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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định đội bóng đầu tiên vào tứ kết giải U.17 quốc gia: U.17 Hà Nội ghi danh

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Khẳng định sức mạnh, đội U.17 Hà Nội sớm giành quyền vào tứ kết giải U.17 quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026.

Ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra hôm nay, U.17 Hà Nội vượt qua U.17 Huế với tỷ số 4-2. Trận đấu an bài ngay trong hiệp 1 khi đội bóng thủ đô thi đấu lấn lướt và ghi được 4 bàn thắng, trong đó Hải Dương là người mở tỷ số. 

Xác định đội bóng đầu tiên vào tứ kết giải U.17 quốc gia: U.17 Hà Nội ghi danh- Ảnh 1.

U.17 Hà Nội là đội bóng đầu tiên vào tứ kết giải U.17 quốc gia 2026

ẢNH: VFF

Nỗ lực của các cầu thủ U.17 Huế giúp họ có 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 2-4 ở hiệp 2 nhưng đó là tất cả những gì mà đội bóng cố đô làm được. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp U.17 Hà Nội độc chiếm ngôi đầu bảng C với 6 điểm, trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào tứ kết giải U.17 quốc gia 2026. Trong khi đó chiến thắng quan trọng 2-1 trước U.17 Lâm Đồng giúp U.17 Đồng Tháp (3 điểm), níu kéo cơ hội đi tiếp, cạnh tranh với U.17 Huế (3 điểm). 

Tại bảng B, U.17 SLNA giành chiến thắng đậm 5-0 trước U.17 Đồng Nai và có 3 điểm đầu tay bởi ở trận ra quân họ thất thủ 0-1 trước U.17 TP.HCM. Cũng nhờ chiến thắng đậm mà U.17 SLNA vươn lên dẫn đầu bảng B. Đây là bảng đấu gay cấn khi cả 4 đội hiện có cùng 3 điểm, ngoài SLNA còn có PVF-CAND, U.17 TP.HCM, U.17 Đồng Nai. Cơ hội giành vé vào tứ kết còn nguyên vẹn với cả 4 đội. 

Xác định đội bóng đầu tiên vào tứ kết giải U.17 quốc gia: U.17 Hà Nội ghi danh- Ảnh 2.

U.17 PVF-CAND cạnh tranh quyết liệt ở bảng B

ẢNH: VFF

Trước đó bảng A đã thi đấu xong lượt trận thứ hai với kết quả bất ngờ. U.17 Thể Công Viettel dẫn đầu bảng đấu này với 4 điểm, U.17 PVF cũng có 4 điểm, xếp hạng nhì; U.17 Đà Nẵng xếp hạng ba với 3 điểm và U.17 HAGL xếp cuối (0 điểm). 

Bảng xếp hạng giải U.17 quốc gia sau 2 lượt đấu: 

Xác định đội bóng đầu tiên vào tứ kết giải U.17 quốc gia: U.17 Hà Nội ghi danh- Ảnh 3.



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