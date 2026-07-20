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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Chonburi (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste. Đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik là trưởng đoàn Trần Anh Tú - người được người hâm mộ ví là 'trưởng đoàn mát tay'.

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Chonburi

Sau hành trình khởi hành từ Hà Nội vào trưa 20.7, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến TP.Chonburi trong chiều cùng ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik bay từ sân bay quốc tế Nội Bài đến Bangkok trước khi tiếp tục di chuyển bằng xe đến Chonburi - địa điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste vào ngày 24.7. Đội tuyển Timor Leste lựa chọn sân Chonburi làm sân nhà tại ASEAN Cup 2026 do các sân vận động trong nước chưa đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của giải đấu.

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 1.

Xuân Son và Văn Lâm rạng rỡ ở sân bay

ẢNH: VFF

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 2.

Đình Bắc ký tặng người hâm mộ

ẢNH: VFF

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 3.
Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 4.
Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 5.

Đội tuyển Việt Nam có 3 ngày chuẩn bị trước trận đấu với Timor Leste

ẢNH: VFF

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 6.

Đình Bắc, Nhật Minh và Văn Hậu chờ đồng đội nhận hành lý

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 7.

Nguyễn Tài Lộc và chuyến xuất ngoại đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam

ẢNH: VFF

Sau khi ổn định nơi lưu trú, đội tuyển Việt Nam sẽ nhanh chóng bước vào guồng tập luyện tại Chonburi nhằm hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận gặp Timor Leste. Bên cạnh ban huấn luyện, một gương mặt quen thuộc cũng tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển là Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trong vai trò trưởng đoàn. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, ông được người hâm mộ xem là "lá bùa may mắn" của đội tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên, thành công luôn đến từ sự chuẩn bị và nỗ lực của cả tập thể, nhưng sự hiện diện của vị trưởng đoàn "mát tay" vẫn mang đến thêm niềm tin cho người hâm mộ trước chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Nắng nóng trước ngày đấu, dự báo có mưa giông 

Theo ghi nhận, thời tiết tại Chonburi trong ngày 20.7 khá nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 32 đến 36 độ C. Dự báo trong ngày 21.7, khu vực này tiếp tục có nắng mạnh, tuy nhiên một số nơi có khả năng xuất hiện mưa giông vào chiều và tối.

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 8.

Thời điểm đội đến Chonburi, nắng vẫn còn khá to. Ông Trần Anh Tú dẫn đầu đoàn của đội tuyển Việt Nam

ẢNH: VFF

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 9.

Các cầu thủ đến khách sạn ở Chonburi

ẢNH: VFF

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú cùng đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan an toàn, sẵn sàng đấu Timor Leste- Ảnh 10.

Các tuyển thủ vẫn còn nhiều năng lượng sau chuyến bay và chuyến xe dài

ẢNH: VFF

Đáng chú ý, theo AccuWeather, ngày 24.7 - thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste - Chonburi có khả năng xuất hiện mưa giông. Dù vậy, thời gian còn lại trước trận đấu được xem là đủ để ban huấn luyện giúp các cầu thủ thích nghi với khí hậu và điều kiện thi đấu tại Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch khu vực. Trước khi lên đường, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có gần một tháng chuẩn bị, bao gồm chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu cuối cùng.

Với lực lượng được đánh giá cao cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi ngay trong trận mở màn, tạo đà cho hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

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