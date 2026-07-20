U.23 Việt Nam nhận ưu thế cực lớn trước ASIAD 20: Thuộc nhóm hạt giống số 1, tránh bảng ‘tử thần’

Tránh được các đội mạnh nhất ở vòng bảng

Có tổng cộng 4 nhóm hạt giống cho nội dung bóng đá nam ASIAD 20, mỗi nhóm có 4 đội, riêng nhóm 4 chỉ có 3 đội, do U.23 Iraq rút lui. Đội tuyển U.23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1, bên cạnh các đội Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là 4 đội bóng đã lọt vào bán kết giải U.23 châu Á 2026. Riêng U.23 Nhật Bản ngoài việc là đương kim vô địch giải U.23 châu Á, họ còn được xếp vào nhóm hạt giống số 1 với tư cách chủ nhà.

U.23 Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 1, đội tuyển U.23 Việt Nam chắc chắn tránh được các đội Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ở vòng bảng. Trong số này, U.23 Nhật Bản và U.23 Hàn Quốc là các ứng cử viên vô địch nặng ký của giải.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 2 gồm các đội Uzbeskistan, Ả Rập Xê Út, UAE và Thái Lan. Nhóm hạt giống số 3 có các đội Iran, Kyrgyzstan, Qatar và Philippines. Còn nhóm hạt giống số 4 có các đội Kuwait, Hồng Kông (Trung Quốc) và Triều Tiên.

Có thể tránh được bảng "tử thần"

Với cách phân chia nhóm hạt giống như thế này, bảng đấu nặng nhất mà đội tuyển U.23 Việt Nam có thể hiện diện sẽ có Uzbekistan, Iran và Triều Tiên. Ngược lại, bảng đấu nhẹ nhất mà chúng ta có thể có sẽ có sự hiện diện của Thái Lan, Philippines và Hồng Kông. Hoặc đội tuyển U.23 Việt Nam có thể nằm trong bảng đấu chỉ có 3 đội, có khả năng sẽ gồm có chúng ta, Thái Lan và Hồng Kông.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt có thể là trụ cột của U.23 Việt Nam tại ASIAD năm nay Ảnh: VFF

Do U.23 Iraq rút lui vào giờ chót, chỉ còn tổng cộng 15 đội tham dự nội dung bóng đá nam tại ASIAD 20 năm 2026. Do đó, sẽ có 4 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 1 lượt trận.

ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 19.9 – 4.10, tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Lễ bốc thăm môn bóng đá nam vào ngày 23.7.