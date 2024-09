Vụ billiards bị ACBS phạt vô lý: Ủy ban Olympic Việt Nam cần can thiệp

L ỆNH CẤM KHÔNG CÓ CĂN CỨ

Như Thanh Niên đã thông tin, Liên đoàn Billiards & Snooker VN (VBSF) nhận được thông báo từ ACBS về việc sẽ cấm cơ thủ VN tham dự các giải quốc tế trong thời hạn 6 tháng (từ tháng 6.2024 - 1.2025). Lý do là vì VN đã tổ chức giải Hanoi Open Pool Championship vào tháng 10.2023. ACBS cũng răn đe thêm, không muốn giải Hanoi Open Pool Championship 2024 tiếp tục được tổ chức (giải dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 - 13.10).

Cơ thủ VN cần được bảo vệ để không bị đối xử bất công ẢNH: NVCC

Thông báo của ACBS viết: "Năm 2023, Sở VH-TT Hà Nội đã hỗ trợ một đơn vị để tổ chức giải đấu billiards quốc tế không được cấp phép, gây ra nhiều khó khăn cho ACBS và các liên đoàn thành viên, trong đó có VBSF. Bất kỳ giải đấu nào mời VĐV nước ngoài tham gia đều cần có sự chấp thuận của liên đoàn châu lục. Trong trường hợp giải đấu đó có sự góp mặt của những người chơi từ bên ngoài lục địa, thì cần sự chấp thuận của liên đoàn quốc tế". Theo lý giải của ACBS, một giải đấu được tổ chức ở VN có VĐV nước ngoài được mời tham dự thì cần phải có sự chấp thuận từ ACBS, trong trường hợp có VĐV ngoài châu Á góp mặt thì cần được Hiệp hội Billiards Pool thế giới (WPA) phê chuẩn.

Báo Thanh Niên đã tham khảo ý kiến của một luật sư và được cho biết, việc tham gia một sự kiện thể thao là quyền con người và việc tổ chức các sự kiện thể thao là quyền hợp pháp của bất kỳ tổ chức nào đủ điều kiện theo luật pháp của một quốc gia. Liên đoàn thể thao ở một quốc gia (như VBSF) là một tổ chức được thành lập theo luật pháp của quốc gia đó và hoạt động theo quy chế, cũng như tuân thủ pháp luật của quốc gia nơi liên đoàn được thành lập và hoạt động. Các liên đoàn thể thao quốc gia như VBSF hay châu lục như ACBS có thể kết nạp các thành viên muốn gia nhập một cách tự nguyện và quản lý các thành viên này theo quy chế và quy định được các thành viên chấp nhận.

Mỗi sự kiện thể thao khi được tổ chức ở một nước phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo an toàn, an ninh và các hoạt động của sự kiện diễn ra thuận lợi, với mục tiêu cao nhất là vì lợi ích của người dân nước đó cũng như đơn vị tổ chức và người tham gia sự kiện. Các giải đấu như Hanoi Open Pool Championship hay PBA Hanoi Open Tour do Liên đoàn Billiards & Snooker Hà Nội (HBSF) tổ chức và được Sở VH-TT Hà Nội cấp phép. HBSF không phải thành viên của VBSF hay ACBS. Theo pháp luật VN hiện hành, việc giải Hanoi Open Pool Championship được cấp phép bởi Sở VH-TT Hà Nội là hoàn toàn đúng thẩm quyền.

C ẦN LÀM RÕ PHẠM VI QUYỀN CỦA ACBS

Theo lệnh cấm của ACBS, các cơ thủ VN sẽ không thể tranh tài tại các giải đấu châu Á từ nay đến hết tháng 1.2025. Nhưng xin lưu ý, việc ACBS cấm VĐV VN dự một giải đấu quốc tế, cần dựa theo quy định, điều lệ của Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Vấn đề được đặt ra ở đây là ACBS có được OCA ủy quyền cấm các VĐV VN hay không.

Theo ý kiến luật sư, định nghĩa về người chơi và giải đấu phải được làm rõ trong bối cảnh này. ACBS không có quyền chấp thuận cho bất kỳ người dân nào tham gia một hoạt động thể thao, hoặc cấm một tổ chức tiến hành một hoạt động thể thao không vi phạm pháp luật của quốc gia nơi tổ chức đó thành lập và hoạt động. ACBS đã đưa ra những quyết định mang tính phân biệt với các VĐV VN. WPA và ACBS đã bị nhiều cơ thủ hàng đầu thế giới cũng như VN phản ứng, bằng cách tẩy chay các giải đấu của WPA (cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ).

Ngành thể thao VN, mà ở đây trách nhiệm lớn thuộc về Ủy ban Olympic VN (VOC), cũng cần có động thái can thiệp, để làm rõ vấn đề với OCA về phạm vi quyền của ACBS, hướng đến việc bảo vệ quyền được chơi thể thao của các VĐV VN theo đúng tinh thần Olympic. Một quan chức Cục TDDT cho biết: "Cần xem xét rõ về phạm vi, chức năng của ACBS đối với việc tổ chức các giải đấu tại VN, không phải toàn bộ các giải thể thao tổ chức tại VN cần thông qua sự chấp thuận của ACBS. Giải Hanoi Open 2023 là giải quần chúng quốc tế thuộc thẩm quyền cấp phép tổ chức của UBND cấp tỉnh, thành phố nơi tổ chức giải, không liên quan gì tới việc ACBS cấp phép, đề nghị VBSF phải có văn bản giải thích và làm rõ với ACBS. Trường hợp ACBS vẫn gửi các văn bản, viện dẫn không có căn cứ, đề nghị cần gửi thông tin cụ thể lên các tổ chức cao hơn như OCA để có phương án xử lý".

Đáng lưu ý, mới đây, quyền Tổng giám đốc OCA đã có văn bản trả lời VOC, trong đó giải thích rõ việc tổ chức giải Hanoi Open 2023 hoàn toàn theo quy định của pháp luật VN hiện hành. Từ câu trả lời này, VOC có cơ sở để yêu cầu ACBS hủy bỏ án phạt đối với VN.