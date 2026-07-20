Vé 500.000 đồng xem đội tuyển Việt Nam đấu Singapore 'cháy hàng' qua kênh bán trực tuyến

Sân Mỹ Đình sắp mở hội

Sức hút của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được khẳng định khi hạng vé 500.000 đồng - mức giá cao nhất - trận gặp đội tuyển Singapore tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026 đã được bán hết qua kênh bán trực tuyến.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), vé trận đội tuyển Việt Nam gặp Singapore trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 31.7 được mở bán từ 10 giờ ngày 17.7 đến hết ngày 25.7 thông qua ứng dụng OneU.

Hạng vé 500.000 đồng - cũng là hạng vé giá cao nhất - đã bán hết ảnh: vff

VFF phát hành 4 mệnh giá vé gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Trong đó, toàn bộ vé hạng cao nhất đã nhanh chóng được người hâm mộ mua hết, cho thấy sức nóng của đội tuyển Việt Nam vẫn rất lớn.

Đây cũng là lần đầu tiên sân Mỹ Đình tổ chức một trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam kể từ cuộc tiếp đón Iraq ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 6.2024. Sau hơn hai năm, đội tuyển quốc gia sẽ trở lại thi đấu trên sân nhà trong bầu không khí được kỳ vọng sẽ kín khán giả.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ: Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Đội tuyển tự tin hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Trong khi người hâm mộ ráo riết săn vé, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan vào trưa 20.7 để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor Leste, chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026.

Trước ngày xuất quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại quá trình chuẩn bị gần một tháng bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar. Các pha lập công của Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc không chỉ mang về màn trình diễn ấn tượng mà còn cho thấy đội tuyển đã sẵn sàng cả về lối chơi lẫn lực lượng.

HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương ẢNH: MINH TÚ

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik lần đầu sử dụng cùng lúc ba tiền đạo nhập tịch gốc Brazil là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Bộ ba phối hợp ăn ý trên hàng công, trong khi phía sau là cặp tiền vệ giàu kinh nghiệm Quang Hải và Hoàng Đức, giúp đội tuyển kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ở hàng thủ, thủ môn Lê Giang Patrik cũng tạo sự yên tâm với màn trình diễn chắc chắn trong lần đầu bắt chính cho đội tuyển.

Bước vào ASEAN Hyundai Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ là đăng quang, mà còn trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á kể từ khi giải đấu mang tên ASEAN Cup.

Quang Hải và các đồng đội đã sẵn sàng chinh phục ASEAN Cup ảnh: vff

Sau trận mở màn gặp Timor Leste trên sân trung lập Chonburi (Thái Lan), đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân Mỹ Đình để lần lượt tiếp đón Singapore vào ngày 31.7 và Campuchia vào ngày 7.8. Vé trận gặp Campuchia sẽ được mở bán trực tuyến từ 10 giờ ngày 20.7 đến hết 29.7.