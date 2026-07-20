Vé trận đội tuyển Việt Nam đấu ASEAN Cup mở bán từ 20.7, sân Mỹ Đình tái xuất ngoạn mục

Các hạng vé có giá từ 200.000 đến 500.000 đồng

Theo thông báo của VFF, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng trên sân Mỹ Đình. Trận đầu tiên diễn ra lúc 20 giờ ngày 31.7.2026, khi đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore. Vé trận đấu được mở bán trực tuyến từ 10 giờ ngày 17.7 đến hết ngày 25.7.

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Campuchia lúc 20 giờ ngày 7.8.2026. Vé được mở bán từ 10 giờ ngày 20.7 đến hết ngày 29.7.

Thông báo bán vé ASEAN Hyundai Cup 2026 của VFF ẢNH: VFF

VFF phát hành 4 mệnh giá vé gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến thông qua ứng dụng OneU.

Đây sẽ là lần đầu tiên sân Mỹ Đình tổ chức một trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam kể từ ngày 11.6.2024, khi đội tuyển tiếp đón đội tuyển Iraq ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sau quãng thời gian dài không đăng cai các trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia, sân vận động lớn nhất cả nước sẽ lại trở thành điểm hẹn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam tái ngộ sân Mỹ Đình

Sự trở lại của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong bối cảnh sân Mỹ Đình đang bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang được triển khai các thủ tục để chuyển giao về Bộ Quốc phòng quản lý.

Trước đó, ngày 15.5, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về phương án chuyển giao. Chính phủ yêu cầu việc bàn giao phải thực hiện đúng quy định pháp luật và theo nguyên trạng, bao gồm nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng cùng các dự án liên quan. Đồng thời, mọi hoạt động tại khu liên hợp phải được duy trì bình thường trong suốt quá trình chuyển giao.

Sân Mỹ Đình thay cỏ, chờ ‘hồi sinh’ sau gần 2 năm vắng đội tuyển Việt Nam

Đến ngày 18.5, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị với các đơn vị liên quan để chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng sẽ thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác để khảo sát toàn diện hiện trạng, xây dựng phương án tiếp nhận cũng như kế hoạch khai thác sau khi hoàn tất chuyển giao.

Song song với đó, sân Mỹ Đình cũng vừa hoàn thành việc thay mới mặt cỏ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sân được đưa vào sử dụng phục vụ SEA Games 22 năm 2003, phần cốt nền được cải tạo toàn bộ. Dự án có tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng, bao gồm thay mới hệ thống thoát nước, hệ thống tưới và mặt cỏ.

Những hình ảnh tại SVĐ Mỹ Đình tháng 5.2026 ẢNH: CTV

Tuy nhiên, việc cải tạo mặt sân chỉ là một phần trong quá trình khắc phục những tồn tại kéo dài nhiều năm tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Trước đó, khu liên hợp từng đối mặt với khoản nợ thuế lớn, nhiều vấn đề trong công tác quản lý tài sản công và áp lực tài chính kéo dài.

ASEAN Cup 2026 đánh dấu sự trở lại của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Các khán đài sân Mỹ Đình sẽ lại phủ kín sắc đỏ, mở đầu cho hành trình của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn mới đối với sân vận động quốc gia.