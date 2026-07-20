Đội tuyển Việt Nam có bộ khung vững vàng trước thềm ASEAN Cup 2026

3 tiền đạo nhập tịch xuất hiện cùng lúc

Trong trận đấu với Myanmar, HLV Kim Sang-sik tung ra sân cùng lúc 3 tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Đây là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất thời gian qua. Người hâm mộ từng đặt câu hỏi hàng tấn công của đội tuyển VN có trở nên chật chội, nếu 3 cầu thủ nói trên cùng đá chính?

Quang Hải (19) có vị trí chắc chắn ở hàng tiền vệ ẢNH: MINH TÚ

Hiện tại, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra lời giải: Nguyễn Xuân Son thi đấu cao nhất trong bộ 3 tấn công này, Nguyễn Tài Lộc thi đấu thấp hơn Xuân Son một chút, còn Đỗ Hoàng Hên có xu hướng di chuyển rộng, thường xuyên xuất hiện ở 2 cánh. Điều quan trọng là họ hoạt động hiệu quả, hỗ trợ cho nhau tốt. Xuân Son là tác giả của bàn mở tỷ số ở phút thứ 5, còn Hoàng Hên là người nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 59.

Ngay phía sau 3 tiền đạo nhập tịch gốc Brazil là 2 tiền vệ hàng đầu của bóng đá nội nhiều năm qua, gồm Hoàng Đức và Quang Hải. Trong đó, Hoàng Đức chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, đóng vai trò là người giữ nhịp cho toàn đội, còn Quang Hải chơi cao hơn một chút, là cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo.

Khi Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc xuất hiện trên sân cùng lúc, HLV Kim Sang-sik cũng để lộ ý đồ sẵn sàng chơi tấn công áp đảo các đối thủ ở giải vô địch Đông Nam Á. Năng lực kiểm soát bóng của những cầu thủ nói trên sẽ giúp đội tuyển VN đủ sức xuyên thủng hàng phòng thủ của các đội bóng trong khu vực.

Bất ngờ và không bất ngờ ở hàng thủ

Ở hàng hậu vệ, ngoài vị trí của Nguyễn Thành Chung khá chắc chắn, vì anh là trung vệ hay nhất của ASEAN Cup 2024, thì sự xuất hiện ngay từ đầu của Xuân Mạnh (cao 1,75 m) và Nhật Minh (1,75 m) khá bất ngờ. Hai cầu thủ này gặp bất lợi về thể hình, từng có lúc không được đánh giá cao, nên ít người nghĩ rằng họ sẽ thi đấu chính thức.

Tuy nhiên, khi đội tuyển VN có khá nhiều cầu thủ cao lớn như Thành Chung (cao 1,82 m), Đoàn Văn Hậu (1,86 m), Hoàng Đức (1,84 m), Hoàng Hên (1,82 m), Tài Lộc (1,88 m), Xuân Son (1,86 m)… thì Nhật Minh và Xuân Mạnh không thiếu người hỗ trợ trong các pha tranh chấp bóng bổng và va chạm tay đôi. Thành ra, đây là lý do HLV Kim Sang-sik không ngần ngại xếp Nhật Minh và Xuân Mạnh ở trung tâm hàng hậu vệ.

Trái ngược với hàng hậu vệ, ở vị trí thủ môn, việc thủ thành Lê Giang Patrik có suất thi đấu chính thức là điều được dự báo từ trước. Lê Giang Patrik là một trong số ít các thủ môn có phong độ tốt nhất, toàn diện nhất và ổn định nhất V-League vài mùa giải trở lại đây. Thủ thành này cao lớn (1,88 m), phản xạ nhanh, làm chủ khu vực cấm địa tốt, phát bóng phản công tốt…

So với thủ thành Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik chơi bóng bằng chân tốt hơn. Còn so với thủ môn trẻ Trần Trung Kiên, Lê Giang Patrik nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn, nhờ khoảng thời gian khoác áo các đội bóng tại Slovakia và CH Czech.

Tương tự vị trí của Lê Giang Patrik là vị trí của hậu vệ cánh phải Trương Tiến Anh. Cầu thủ đang khoác áo CLB Ninh Bình luôn là lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang-sik suốt từ ASEAN Cup 2024 đến giờ. Đây là cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt nhất bóng đá VN hiện nay, nên sự hiện diện của anh sẽ giúp các phương án tấn công bên cánh phải của chúng ta trở nên rất nguy hiểm.

Có lẽ vị trí khiến HLV Kim Sang-sik băn khoăn nhất trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh là hậu vệ cánh trái. Đoàn Văn Hậu là người được thi đấu chính thức trong trận gặp Myanmar, nhưng cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Nguyễn Văn Vĩ. Ưu thế của Đoàn Văn Hậu là thể hình, nhưng Nguyễn Văn Vĩ lại nhanh hơn, khả năng gây đột biến cao hơn, tham gia tấn công hiệu quả hơn.

Có lẽ HLV Kim Sang-sik sẽ tính toán thêm trong những ngày tới trước khi ASEAN Cup 2026 khai diễn vào 24.7. Đội tuyển VN sẽ có trận đấu mở màn tại giải đấu này với Timor Leste vào ngày khai mạc, trên sân Chonburi (Thái Lan).