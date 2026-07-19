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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hoàng Hên xúc động khi ghi dấu mốc lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam: Bàn thắng đầu tiên…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Nửa ngày sau chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar, Đỗ Hoàng Hên vẫn còn cảm thấy hạnh phúc khi giải 'cơn khát' bàn thắng trong màu áo đỏ sao vàng.

Tối 18.7, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Myanmar 4-0 trên sân Thái Nguyên, khép lại đợt chuẩn bị hoàn hảo trước thềm ASEAN Cup 2026. Nguyễn Xuân Son, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc lần lượt là những người ghi bàn cho đội chủ nhà.

Phút 59, Hoàng Hên nhận bóng từ Trương Tiến Anh rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ nhập tịch này trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên xúc động khi ghi dấu mốc lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam: Bàn thắng đầu tiên…- Ảnh 1.

Hoàng Hên thường xuyên có những dòng trạng thái bằng tiếng Việt. Hiện tại, cầu thủ này giao tiếp tốt, hòa nhập nhanh với các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hoàng Hên xúc động khi ghi dấu mốc lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam: Bàn thắng đầu tiên…- Ảnh 2.

Hoàng Hên đang đạt phong độ rất cao

ẢNH: MINH TÚ

Đến sáng 19.7, Hoàng Hên có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên trang mạng xã hội cá nhân: "Một cảm xúc thật khó diễn tả. Thật vinh dự khi được khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam. Rất hạnh phúc với chiến thắng và bàn thắng đầu tiên của tôi trong màu áo đội tuyển Việt Nam! Chúng ta đã sẵn sàng, cố lên các Anh Em nhé!". Bài đăng của Hoàng Hên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ, với hàng nghìn lượt tương tác.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ: Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Chiến thắng 4-0 trước Myanmar là kết quả cuối cùng trong chuỗi trận giao hữu chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik, giúp toàn đội bước vào ASEAN Cup 2026 với tâm lý tự tin tuyệt đối. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24.7 tại sân Chonburi (Thái Lan).

Nguyễn Tài Lộc, một cầu thủ nhập tịch khác cũng có động thái tương tự. Tiền đạo CLB Ninh Bình cũng có dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Chiến thắng đầu tiên trong màu áo đỏ". 

Tài Lộc sinh năm 1994, mới được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Anh cùng Xuân Son, Hoàng Hên sẽ là những cây săn bàn chủ lực ở ASEAN Cup sắp tới. 


Hoàng Hên xúc động khi ghi dấu mốc lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam: Bàn thắng đầu tiên…- Ảnh 3.

Tài Lộc thi đấu năng nổ

Ảnh: Minh Tú

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