Ngôi sao dự đoán: Hoàng Hên tin Brazil thắng đẹp Nhật Bản, Neymar có thể ghi bàn

Trong cuộc trò chuyện nhanh với PV Thanh Niên, Hoàng Hên chia sẻ: "Brazil sẽ giành chiến thắng Nhật Bản với tỷ số 3-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Tôi nghĩ rằng những người ghi bàn cho 'Selecao' lần lượt là Vinicius Junior, Lucas Paqueta và Endrick".

Vinicius đang là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Brazil tại World Cup 2026 khi đã ghi 4 bàn thắng, trong khi Endrick được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá xứ samba. Ở tuyến giữa, Paqueta được Hoàng Hên đánh giá có thể tạo dấu ấn nhờ khả năng hỗ trợ tấn công và xâm nhập vòng cấm.

Hoàng Hên cực kỳ tin tưởng Neymar ẢNH: REUTERS/CLB HÀ NỘI

Tuy nhiên, tuyển thủ Việt Nam gốc Brazil cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Neymar, ngôi sao vừa trở lại đội tuyển Brazil sau thời gian dài điều trị chấn thương: Có lẽ bây giờ chưa đến lúc Neymar tỏa sáng. Nhưng nếu anh ấy được đá chính, tôi tin anh ấy sẽ ghi bàn. Khi đó, ba cầu thủ lập công của Brazil sẽ là Vinicius, Neymar và Endrick".

Neymar vừa có những phút thi đấu đầu tiên tại World Cup 2026 trong trận gặp Scotland, đánh dấu lần trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau gần 1.000 ngày vắng mặt vì chấn thương. Sự xuất hiện của tiền đạo 34 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp Brazil gia tăng sức sáng tạo ở khu vực tấn công khi bước vào giai đoạn knock-out.

Cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng 32 đội. Trong khi Brazil sở hữu dàn ngôi sao đẳng cấp thế giới cùng bề dày truyền thống với 5 chức vô địch World Cup, Nhật Bản lại gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi tập thể gắn kết và thành tích bất bại ở vòng bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 30.6 (giờ Việt Nam).



