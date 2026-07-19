Đội tuyển Việt Nam có chân kiến tạo cực dị: Tấn công bóng bổng như 'Tây'

Nhân tố thầm lặng của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik lên con số 18, sau chiến thắng 4 bàn không gỡ trước Myanmar tối 18.7. Đây không chỉ là chuỗi bất bại dài bậc nhất lịch sử bóng đá nước nhà, kéo dài từ tháng 10.2025 đến nay.

Tuy nhiên, khác với sự chắc chắn và thận trọng trong giai đoạn đầu, đội tuyển Việt Nam đã dần định hình triết lý mới. Học trò ông Kim dần bước ra khỏi triết lý ưu tiên phòng ngự, để chuyển sang diện mạo cống hiến, thiên về tấn công hơn, đặc biệt là ở bóng bổng.

Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã ẢNH: MINH TÚ

Quá nửa trong số 10 bàn đội tuyển Việt Nam ghi được từ đầu năm 2026 (trong ba trận gặp Bangladesh, Malaysia và Myanmar) đến từ bóng bổng. HLV Kim Sang-sik đang có trong tay những gương mặt thiện chiến, giỏi tranh chấp và đánh đầu như tiền đạo Xuân Son, hậu vệ Xuân Mạnh. Song, quan trọng hơn, ông có một chân tạt thực thụ ở biên phải, có thể đặt bóng vào đầu đồng đội ở bất kỳ cự ly nào. Đó là Tiến Anh.

Chân chạy cánh phải sinh năm 1999 tỏa sáng trước Myanmar tối qua với cú đúp kiến tạo. Anh đá quả phạt hiểm hóc từ cánh trái như đặt để Xuân Mạnh bật cao đánh đầu tung lưới Myanmar, nhân đôi cách biệt phút 39. Sang hiệp 2, tiếp tục là Tiến Anh quan sát tốt, tung ra đường chuyền sệt mở ra không gian trước vòng cấm để Hoàng Hên vung chân dứt điểm xé lưới, nâng tỷ số lên 3-0.

Với hai kiến tạo trên sân vận động Thái Nguyên, Tiến Anh đã có 4 đường chuyền thành bàn trong 2 trận gần nhất cho đội tuyển Việt Nam. Không ai kiến tạo nhiều hơn Tiến Anh từ đầu năm 2026 đến nay, trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ở trận gặp Malaysia, Tiến Anh đá phạt góc cho Duy Mạnh đánh đầu mở tỷ số, rồi tạt bóng chuẩn mực để Xuân Son bật cao hạ gục đối thủ nhờ pha không chiến dũng mãnh.

Tiến Anh (áo đỏ) bền bỉ và cần mẫn ẢNH: MINH TÚ

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, vị trí chạy biên trái có thể mang đến sự phân vân khi Văn Hậu, Quang Vinh, Văn Khang, Văn Vĩ từng được luân phiên sử dụng, nhưng ở biên phải, Tiến Anh đơn giản là số một, nhờ nguồn thể lực dồi dào cùng chất lượng chuyền bóng vượt trội.

Cầu thủ 27 tuổi xử lý "ngọt" bằng cả hai chân, trong đó, cái chân phải với những quả tạt rót bóng thẳng vào đầu đồng đội đã trở thành thương hiệu của Tiến Anh tại Thể Công Viettel và Ninh Bình trong nửa thập kỷ qua.

Vũ khí ấy càng lợi hại, khi đội tuyển Việt Nam lúc này có thể hình lý tưởng với Xuân Son (1,85 m), Hoàng Hên (1,81 m), Tài Lộc (1,88 m) hay Đình Bắc (1,8 m), chưa kể các hậu vệ Văn Hậu (1,86 m), Việt Anh (1,86 m) hay Quang Kiệt (1,96 m) đều thuộc nhóm không chiến "có hạng".

Chìa khóa là sự bền bỉ

Giai đoạn đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik còn phân vân giữa Tiến Anh và Văn Thanh cho vị trí chạy cánh phải. Cho đến hiện tại, ông Kim không cần băn khoăn nên lựa chọn ai.

Trong suốt sự nghiệp, Tiến Anh đi từng bước chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Nhân tố năm nào chỉ dừng ở mức tiềm năng của U.16 Việt Nam, nay đã trở thành đại diện hiếm hoi của lứa 1999-2000 xây chắc vị thế tại đội tuyển quốc gia.

Tiến Anh không xuất chúng ở bất cứ kỹ năng nào, song lại là mẫu cầu thủ mọi HLV đều cần: bền bỉ, dẻo dai để lên công về thủ (thuộc nhóm thể lực tốt nhất tuyển trong mọi bài kiểm tra), máu lửa trong từng pha va chạm, đọc tình huống và biết mình phải đứng ở đâu để leo biên, kéo giãn và đưa bóng vào trong.

Tiến Anh kiên trì và bền bỉ ẢNH: MINH TÚ

Sự cần mẫn và thầm lặng nâng bước Tiến Anh từ chỗ là tân binh còn lạ lẫm, từng... ngất xỉu trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 6.2023 tại sân Lạch Tray, giờ trở thành mũi công lợi hại nhất bên hành lang phải. Anh cũng được HLV Kim Sang-sik giao đá các quả phạt lệch trái, mang đến hiệu quả lớn với 2 bàn cho đội tuyển từ đầu năm. Nhận nhiệm vụ nào, Tiến Anh cũng hoàn thành ở mức từ cơ bản đến tốt.

Cộng với sự thấu hiểu với Hoàng Đức ở giữa và Tài Lộc trên tuyến đầu, chân chạy 27 tuổi là bệ phóng tiềm năng, để đội tuyển Việt Nam xây dựng mảng miếng tốc độ, trực diện đúng ý thầy Kim.

4 năm trước, một cựu thành viên đội tuyển quốc gia tiết lộ, hai cầu thủ chạy cánh là chìa khóa quan trọng nhất vận hành sơ đồ 3 trung vệ. Với Văn Hậu bên trái và Tiến Anh bên phải, HLV Kim Sang-sik đã có "chìa khóa" mở cửa bất cứ hàng thủ Đông Nam Á nào.