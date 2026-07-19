Đội tuyển Việt Nam nhảy 'điệu samba' ngọt ngào

"Tam tấu" gốc Brazil lên tiếng

HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ ở trận đấu hôm qua khi tung đội hình… chẳng có gì bất ngờ. Ở trận giao hữu vốn dĩ có thể thử nghiệm, chiến lược gia Hàn Quốc đã tung ra đội hình mạnh nhất. "Đinh ba" gốc Brazil Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc lĩnh ấn mặt trận tấn công, còn tuyến giữa được trao cho Hoàng Đức, Quang Hải với mục đích áp đặt thế trận. Ở hàng thủ, vị trí gác đền thuộc về Lê Giang Patrik, thủ môn đang có phong độ tốt nhất; trong khi Nhật Minh, Thành Chung và Xuân Mạnh là những gương mặt khả dĩ nhất tuyến hậu vệ. Ông Kim không cần ém quân, có lẽ vì đội tuyển VN đã quá quen thuộc với những cuộc đối đầu cấp độ Đông Nam Á đan xen dày đặc. Cựu HLV Jeonbuk muốn sử dụng lực lượng tối ưu để kiểm tra năng lực cực đại trước ngày lên đường bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

Đội tuyển VN vận hành trơn tru, mềm mại ngay trong lần đầu bộ ba ngoại binh nhập tịch kết hợp. "Tổ hợp ăn ý" mà ông Kim không dưới hai lần đề cập, đã xuất hiện ngay ở bàn mở tỷ số. Hoàng Hên dạt phải, treo bóng vào trong để Tài Lộc làm tường nhả lại tuyến hai. Do Tài Lộc đã hút 3 cầu thủ Myanmar, khoảng trống mở ra để Xuân Son vô lê đẹp mắt mở tỷ số. Cả ba pha xử lý gồm tạt bóng, làm tường và sút bóng sống đều chuẩn xác, đúng nhịp, gọn gàng. Đó là đẳng cấp và sự thấu hiểu lẫn nhau mà 3 cầu thủ gốc Brazil mang lại cho hàng công còn thiếu độ nhuyễn và gọn của nội binh VN.

Cú vô lê đẹp mắt mở tỷ số của Xuân Son

Xuân Mạnh đánh đầu tung lưới đội tuyển Myanmar nâng tỷ số lên 2-0

Đội tuyển VN chạy đà hoàn hảo cho AFF Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Nhưng đội tuyển VN không chỉ có bộ ba tấn công. HLV Kim Sang-sik tiếp tục mài giũa những mảng miếng lật biên đặc sắc, khi cả Quang Hải, Tiến Anh và Văn Hậu đều là những chân tạt điểm rơi tốt. Phút 39, đội tuyển VN lại ghi bàn từ tình huống cố định với chân chuyền quen thuộc: Tiến Anh. Hậu vệ Ninh Bình treo bóng cuộn xoáy rót thẳng vào đầu Xuân Mạnh để nhân đôi cách biệt. Đây đã là trận thứ ba liên tiếp Tiến Anh kiến tạo bằng những quả tạt, đá phạt (4 lần) cho đồng đội. Bóng dài, bóng bổng từng là sở đoản, nay trở thành đường đến khung thành khi ông Kim có cả người chuyền đủ khéo và người dứt điểm đủ duyên.

Tấn công đẹp mắt

Tất nhiên, gặp đối thủ yếu mà VN toàn thắng, ghi 8 bàn vào lưới ở 2 trận gần nhất như Myanmar, học trò HLV Kim Sang-sik thỏa sức tấn công, kiểm soát thế trận và thử nghiệm những mảng miếng mới lạ. Phút 59, Hoàng Hên từ cánh phải bó vào trung lộ, tung cú sút xa từ sát mép vòng cấm cháy lưới Myanmar ghi bàn thứ ba. Cũng giống Xuân Son, Hoàng Hên có lực chân cực tốt, sở hữu những cú sút sệt, hiểm mà không cần nhiều đà.

Hoàng Hên nâng tỷ số lên 3-0 ở đầu hiệp 2

Đình Bắc ấn định chiến thắng 4-0 trên chấm phạt đền

Hoàng Hên cũng di chuyển khó lường, khi sẵn sàng lùi xuống giúp tuyến tiền vệ phát triển lối chơi, luân chuyển bóng bằng những điểm chạm mềm mại. Đây là triết lý chơi bóng của ông Kim khi mang đến mạng lưới tấn công hoán đổi đa dạng, linh hoạt. Sự tự do là "đặc quyền" được trao để các mũi công thoải mái tìm kiếm ý tưởng. Còn với Đình Bắc, những pha rê dắt bùng nổ, cùng quả phạt đền thành công với cú sút tung nóc lưới phút 90+1 là đủ để ngôi sao 22 tuổi sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính.

Song đây chưa phải trận đấu hoàn mỹ. Cũng giống màn so tài Malaysia, VN để lộ nhiều khoảng hở tuyến giữa khi Quang Hải, Hoàng Đức đều có xu hướng dâng cao và không giỏi đánh chặn. Khoảng trống giữa Văn Hậu (hậu vệ trái) và Nhật Minh (trung vệ lệch trái) trong lần đầu cả hai đá chính cùng nhau đã bị Myanmar khai thác. Nhưng có lẽ đó là hệ quả tất yếu của đấu pháp lấy công bù thủ, nơi ông Kim chấp nhận rủi ro để dâng cao đội hình, mang tới xung lực lớn hơn cho tuyến công.