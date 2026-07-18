Văn Hậu được trả lại đúng vị trí sở trường, mạnh mẽ và khôn ngoan: Đội tuyển Việt Nam càng thêm hay

Văn Hậu với một pha không chiến dũng mãnh ảnh: Minh Tú

Văn Hậu trở lại vị trí sở trường tại đội tuyển Việt Nam

Tối 18.7, đội tuyển Việt Nam bước ra sân Thái Nguyên gặp Myanmar trong màn làm nóng cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026, đánh dấu Văn Hậu trở lại mạnh mẽ nơi biên trái trong lần đầu đá chính ở vị trí này dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Nhìn những bước chạy thanh thoát, những pha leo biên dũng mãnh và các quả đưa bóng vào có độ cuộn chuẩn xác, người hâm mộ mới thực sự thấm thía giá trị của hậu vệ trái hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

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Sau hơn 2 năm trời đằng đẵng đánh vật với chấn thương gót chân dai dẳng, "cơn lốc đường biên" quê Thái Bình đã tìm lại chính mình, kể từ ngày trở lại đội tuyển Việt Nam đầu tiên hồi tháng 3.2026 - trận thắng Malaysia 3-1 để khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng và trước đó thắng Bangladesh 3-0.

Văn Hậu trở lại biên trái sẽ giúp hành lang này của đội tuyển Việt Nam trở nên cực mạnh ảnh: Minh Tú

Trên sân Thiên Trường ở đợt FIFA Days tháng 3.2026, Văn Hậu đã khiến hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam hạnh phúc khi chính thức tái xuất màu áo đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik ở trận gặp Malaysia.

Ở thời điểm đó, nhằm đảm bảo an toàn cho học trò sau thời gian dài dưỡng thương và tận dụng thể hình lý tưởng của anh, chiến lược gia người Hàn Quốc đã bố trí Văn Hậu đá ở vai trò trung vệ lệch trái.

Dù chơi tròn vai, nhưng rõ ràng khu vực vòng cấm chật chội chưa bao giờ là nơi phát huy hết bộ kỹ năng "sát thủ" của cầu thủ sinh năm 1999 nổi danh với những quả căng như đặt, sút xa cực kỳ hiệu quả.

HLV Kim Sang-sik đã có thể an tâm về biên trái ảnh: Minh Tú

Cũng nói thêm, Văn Hậu khi được cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier tham khảo ý kiến đã khẳng định mong muốn lớn nhất là đá vị trí hậu vệ trái sở trường. Chi tiết này cho thấy kể cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì anh vẫn chỉ hạnh phúc khi bám biên.

Phải đến trận đấu giao hữu vào tháng 7 này trong chiến thắng 4-0 trước Myanmar, khi thể trạng lẫn cảm giác bóng đạt ngưỡng lý tưởng, HLV Kim Sang-sik đã tự tin trả Văn Hậu về lại vị trí anh yêu thích nhất ở hành lang trái.

Sự trở lại đúng vị trí sở trường của Đoàn Văn Hậu chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà HLV Kim Sang-sik tìm kiếm bấy lâu, mang đến sự cân bằng và vững chãi cho cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công.

Đội tuyển Việt Nam đã có bài thử nghiệm thành công trước Myanmar ảnh: Minh Tú

Vẫn còn một chút "xúc động" và có lẽ cần thêm thời gian để các pha xử lý mạnh mẽ quen thuộc trở lại - như cách anh dốc bóng cần cả chiều dài biên trái, nhưng chúng ta có thể cảm nhận sự hạnh phúc của Văn Hậu ở hành lang biên.

Nhìn rộng ra, sự tái xuất ngọt ngào của Đoàn Văn Hậu đánh dấu bước chốt quan trọng cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam, mang đến cú hích cực lớn cho đội tuyển Việt Nam trước thềm chiến dịch bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Cup 2026.

Hàng thủ tuyển Việt Nam sẽ có thêm một động cơ mạnh mẽ với khả năng công thủ toàn diện, sở hữu khả năng không chiến đỉnh cao. Các bài đánh biên sẽ trở nên đa dạng, sắc bén và giàu tính đột biến hơn nhờ những quả tạt sớm mang thương hiệu của số 5.

Vượt qua bóng tối của chấn thương dai dẳng, Đoàn Văn Hậu trở lại mạnh mẽ nơi biên trái đội tuyển Việt Nam. Đó là quả ngọt của quyết tâm kiên trì bền bỉ, tinh thần không bỏ cuộc để mạnh mẽ trở lại đỉnh cao để giúp HLV Kim Sang-sik hoàn toàn tự tin về biên trái của mình.