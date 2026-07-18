Phạm Tuấn Hải bất ngờ chia tay CLB Hà Nội, bến đỗ mới chưa được tiết lộ



Khép lại hành trình nhiều cảm xúc

CLB Hà Nội ngày 18.7 chính thức thông báo chia tay tiền đạo Phạm Tuấn Hải, khép lại chặng đường hơn 4 năm gắn bó với đội bóng thủ đô. Trong màu áo đội bóng thủ đô, Tuấn Hải ra sân 132 trận trên mọi đấu trường, ghi 42 bàn thắng và trở thành một trong những chân sút quan trọng của CLB Hà Nội. Không chỉ để lại dấu ấn bằng những pha lập công, tiền đạo sinh năm 1998 còn được người hâm mộ nhớ đến bởi tinh thần thi đấu máu lửa, luôn sẵn sàng cống hiến và chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Ảnh: CLB Hà Nội

Sự nghiệp CLB của Tuấn Hải gắn liền với CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Thông báo chia tay của CLB Hà Nội viết: "132 trận đấu, 42 bàn thắng và trên hết là biết bao khoảnh khắc cống hiến bằng tất cả trái tim". Đội bóng cũng gửi lời cảm ơn đến Tuấn Hải vì những đóng góp trong suốt thời gian qua, đồng thời chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên chặng đường mới.

Dấu ấn ở mùa giải cú ăn ba lịch sử

Gia nhập CLB Hà Nội từ mùa giải 2022, Phạm Tuấn Hải nhanh chóng khẳng định vai trò trên hàng công. Ngay trong mùa giải đầu tiên, anh góp công lớn giúp đội bóng thủ đô giành cú ăn ba gồm V-League, cúp quốc gia và siêu cúp quốc gia - một trong những mùa giải thành công nhất trong lịch sử CLB.

Tuấn Hải từng là nhân tố quan trọng ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Sau đó, Tuấn Hải tiếp tục là gương mặt quen thuộc trong đội hình CLB Hà Nội ở các đấu trường trong nước và quốc tế.

Việc chia tay Phạm Tuấn Hải diễn ra trong giai đoạn CLB Hà Nội đang có nhiều thay đổi về lực lượng sau mùa giải 2025-2026. Sự chia tay này của tiền đạo 27 tuổi khép lại một hành trình đáng nhớ, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ đội bóng thủ đô.