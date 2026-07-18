Nhận định bóng đá Việt Nam - Myanmar, lịch thi đấu hôm nay: Chủ nhà thắng đậm

Trước trận đấu một ngày, Ban tổ chức đã tiến hành cuộc họp kỹ thuật tại Thái Nguyên với sự tham dự của đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban tổ chức địa phương, tổ trọng tài, giám sát trận đấu và đại diện hai đội tuyển. Tại cuộc họp, các bên thống nhất những nội dung liên quan đến công tác tổ chức, phương án đảm bảo an ninh, an toàn và các quy định chuyên môn nhằm giúp trận đấu diễn ra thuận lợi.

Đáng chú ý, để phục vụ công tác chuyên môn trước ASEAN Cup 2026, mỗi đội sẽ được phép thực hiện tối đa 6 quyền thay người trong thời gian thi đấu. Đây là điều kiện thuận lợi để hai ban huấn luyện thử nghiệm đội hình và đánh giá năng lực của nhiều cầu thủ.

Ban tổ chức đã hoàn tất buổi họp kỹ thuật ẢNH: VFF

Ngay trong chiều 17.7, đội tuyển Việt Nam cũng có buổi làm quen sân Thái Nguyên, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước màn tổng duyệt quan trọng.

Đội tuyển Việt Nam tự tin sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chuyến tập huấn thành công tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả 3 trận giao hữu, ghi 8 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Quan trọng hơn, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có cơ hội kiểm tra nhiều phương án chiến thuật và nhân sự.

Bộ khung với Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son tiếp tục được xem là nền tảng trong lối chơi của đội tuyển. Quang Hải đảm nhận vai trò kết nối giữa các tuyến, Hoàng Đức điều tiết nhịp độ, còn Xuân Son luôn là mũi nhọn nguy hiểm trong vòng cấm. Hai biên với Văn Hậu và Tiến Anh cũng hứa hẹn mang đến nhiều phương án tấn công. Chưa kể, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có sự phục vụ của những cầu thủ tài năng như Hoàng Hên, Tài Lộc ở trận cầu với Myanmar.

Dù thiếu một số cầu thủ như Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo hay Khuất Văn Khang vì chấn thương, hàng thủ với Thành Chung và Việt Anh vẫn đủ kinh nghiệm để tạo sự yên tâm.

Đội tuyển Việt Nam được chờ đợi sẽ có trận thắng đẹp mắt ẢNH: MINH TÚ

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik khẳng định đây là cơ hội cuối cùng để ban huấn luyện đánh giá toàn diện lực lượng trước ASEAN Cup 2026. Ông cũng dành sự tôn trọng cho Myanmar khi đội bóng này vừa bổ nhiệm HLV Jorn Andersen, chiến lược gia từng có nhiều năm làm việc tại K-League.

Myanmar bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng sau khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức mới chỉ có ít ngày làm việc nên rất khó tạo ra sự thay đổi đáng kể về lối chơi.

Đội khách vẫn sở hữu những gương mặt đáng chú ý như Maung Maung Lwin, Lwin Moe Aung hay Than Paing, nhưng xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Myanmar vẫn bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với Việt Nam.

Chính HLV Jorn Andersen cũng thừa nhận khoảng cách giữa hai đội vẫn rất lớn. Ông xem đây là bài kiểm tra chất lượng cho các học trò và cho rằng việc để thua Việt Nam cũng không phải điều bất ngờ.

Lịch sử đối đầu càng củng cố niềm tin cho đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng tới 4 và hòa 1. Ở lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam thắng áp đảo Myanmar với tỷ số 5-0.

Dù chỉ là trận giao hữu, HLV Kim Sang-sik chắc chắn muốn các học trò duy trì sự hưng phấn trước khi bước vào giải đấu chính thức. Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng vượt trội, gây sức ép từ hai biên và tận dụng những tình huống cố định.

Đội tuyển Myanmar chưa thể thắng đội tuyển Việt Nam trong 5 lần gặp gần nhất ẢNH: MINH TÚ

Myanmar có thể tạo ra một vài pha phản công nhờ tốc độ của Maung Maung Lwin, nhưng nếu hàng thủ đội tuyển Việt Nam duy trì cự ly hợp lý, cơ hội để đội khách tạo bất ngờ không nhiều.

Với phong độ ổn định, lực lượng nhỉnh hơn và lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam được đánh giá đủ sức giành chiến thắng cách biệt lớn trong màn tổng duyệt trước ASEAN Cup 2026.

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 18.7 trên sân Thái Nguyên. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp cuộc so tài trên FPT Play.