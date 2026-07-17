Ô tô giá rẻ nhập từ Indonesia tràn vào Việt Nam, cạnh tranh xe Trung Quốc

Trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng Việt Nam ngày càng đa dạng, sức mua ô tô trong nước cũng vừa tìm lại nhịp tăng trưởng trong tháng 6.2026… tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu ô tô mới về Việt Nam. Lượng xe nhập khẩu chủ yếu vẫn đến từ các quốc gia vốn được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu ô tô vào Việt Nam như Indonesia, Thái Lan… trong đó ô tô giá rẻ nhập khẩu Indonesia tiếp tục áp đảo, xe Trung Quốc cũng có xu hướng tăng trưởng trở lại.

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam lập kỷ lục mới

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 6.2026, có tổng cộng 25.609 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam với giá trị nhập khẩu đạt 579 triệu USD. So với tháng 5.2025, tăng 1.879 xe, tương đương 7,9% về số lượng đồng thời tăng 5,8% về giá trị nhập khẩu.

Khép lại nửa đầu năm 2026, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã chi ra hơn 2,872 tỉ USD để nhập khẩu tổng cộng 121.189 xe ô tô nguyên chiếc từ các quốc gia trên thế giới Ảnh: Bá Hùng

Đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng trưởng về số lượng cũng như giá trị, đồng thời cũng là tháng có lượng xe nhập khẩu về nước cao nhất tính từ đầu năm 2026 đến nay. Khép lại nửa đầu năm 2026, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã chi ra hơn 2,872 tỉ USD để nhập khẩu tổng cộng 121.189 xe ô tô nguyên chiếc từ các quốc gia trên thế giới, tăng 18% về số lượng và 28,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu mua sắm ô tô nhập khẩu của người Việt vẫn đang liên tục gia tăng, đồng thời có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn xe lắp ráp trong nước. Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, khép lại 6 tháng đầu năm 2026, lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu đạt 105.341 xe, tăng 23%; trong khi doanh số xe lắp ráp trong nước (chưa tính VinFast, Hyundai) đạt 82.492 xe, tăng chỉ 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam Tháng 1.2026 15042 Tháng 2.2026 16216 Tháng 3.2026 25255 Tháng 4.2026 16580 Tháng 5.2026 23730 Tháng 6.2026 25609

Thực tế, với việc các hãng xe đang chạy đua phát triển các mẫu mã mới, ô tô nhập khẩu ngày càng đa dạng đồng thời có giá bán ngày càng cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước, đặc biệt là các mẫu xe nhập từ các nước trong khu vực Đông Nam Á đáp ứng điều kiện hưởng thuế nhập khẩu 0%.

Ô tô giá rẻ nhập khẩu Indonesia tiếp tục áp đảo, lượng xe nhập từ Thái Lan, Trung Quốc tăng trưởng

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng trưởng, tuy nhiên cơ cấu xe nhập khẩu từ các quốc gia cung ứng ô tô cho thị trường Việt Nam vẫn không có sự xáo trộn khi ô tô giá rẻ nhập khẩu từ Indonesia vẫn chiếm ưu thế để tiếp tục dẫn đầu.

Cụ thể, các doanh nghiệp phân phối ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu 11.608 xe ô tô mới từ Indonesia, trị giá hơn 163 triệu USD. So với tháng trước, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia tăng khoảng 300 xe, đồng thời chiếm gần 50% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 6 vừa qua. Trong đó, chủ yếu là các dòng ô tô giá rẻ có tầm giá từ 400 - 800 triệu đồng thuộc các phân khúc như MPV phổ thông 7 chỗ ngồi, Crossover hạng B hay xe cỡ nhỏ hạng A… Đây được xem là các dòng ô tô phổ thông, có giá bán dễ tiếp cận khách hàng Việt Nam và đủ sức cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước.

Ô tô giá rẻ nhập khẩu từ Indonesia vẫn chiếm ưu thế về số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Thực tế, trong khoảng 1 năm trở lại đây, đã có thêm nhiều mẫu mã mới phân phối tại Việt Nam như Mitsubishi Destinator, Suzuki Fronx… được nhập khẩu nguyên chiếc từ các nhà máy ở Indonesia. Trước đó, những dòng xe bán chạy như Toyota Yaris Cross, Innova Cross, Mitsubishi Xpander… cũng nhập khẩu từ thị trường này.

Thái Lan vẫn xếp thứ hai trong số những thị trường cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam trong tháng 6 vừa qua. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy lượng ô tô sản xuất từ Thái Lan làm thủ tục thông quan vào Việt Nam trong tháng 6.2026 đạt 7.186 xe, tăng gần 1.300 xe so với tháng trước đó, trong khi giá trị nhập khẩu đạt 155,3 triệu USD.

Tương tự Thái Lan, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng tiếp tục tăng trưởng với 5.699 xe ô tô Trung Quốc các loại nhập khẩu vào Việt Nam, tăng nhẹ 266 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu của ô tô Trung Quốc lại đạt tới 213,3 triệu USD - mức cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu ô tô sang Việt Nam. Thực tế, không chỉ có ô tô du lịch, ô tô từ Trung Quốc vào Việt Nam còn có ô tô tải, xe thương mại… Trong đó, xe tải, xe thương mại chiếm tỷ trọng lớn khi phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và có lợi thế cạnh tranh về giá bán. Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng có nhiều mẫu mã xe sang có giá trị cao như Lynk & Co 900, BYD HAN…

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng có nhiều mẫu mã xe sang có giá trị cao như Lynk & Co 900, BYD HAN… Ảnh: Bá Hùng

Ngoài ra, trong tháng 6.2026, các nhà lắp ráp, sản xuất ô tô tại Việt Nam cũng đã chi 663 triệu USD nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ô tô từ các quốc gia trên thế giới, giảm 2,1% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, nếu cộng dồn nửa đầu năm 2026, tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này đã đạt mức hơn 3,81 tỉ USD, tăng tới 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái.