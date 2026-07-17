HLV người Đức của Myanmar, gương mặt cực quen thuộc: 'Thua đội tuyển Việt Nam cũng thường tình thôi'

HLV Myanmar khiêm tốn trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có màn "thử lửa" cuối cùng trước thềm AFF Cup 2026, khi chạm trán Myanmar trên sân Thái Nguyên lúc 18 giờ ngày 18.7.

Myanmar là đối thủ quen thuộc với Việt Nam tại sân chơi Đông Nam Á. Ở AFF Cup 2024, Việt Nam từng thắng Myanmar năm bàn không gỡ trên sân Việt Trì (Phú Thọ) để vào bán kết với ngôi đầu. Tại AFF Cup 2022, Việt Nam cũng hạ đối thủ với cách biệt ba bàn tại Mỹ Đình. Lần gần nhất Myanmar không thua Việt Nam, là trận hòa 1-1 tại AFF Cup 2012, trên sân Rajamangala (Thái Lan).

HLV Jorn Andersen của đội tuyển Myanmar ẢNH: MINH TÚ

"Tôi mới huấn luyện đội Myanmar được 1 tuần. Mai mới là trận đầu tiên của tôi trên cương vị mới", HLV Jorn Andersen khẳng định. Đội tuyển Việt Nam là một đối thủ rất là mạnh. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Myanmar đứng hạng 158, còn Việt Nam thì khoảng 98 hay 99. Chúng tôi ở đây để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm".

Ông Jorn Andersen là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Ông từng là thầy của Nguyễn Công Phượng ở CLB Incheon United (Hàn Quốc), hay dẫn dắt đội Hồng Kông giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 6.2023 (Việt Nam thắng 1-0). Sinh ra tại Na Uy, nhưng HLV Andersen có quốc tịch Đức. Ông gây dựng tên tuổi khi giúp Mainz 05 thăng hạng Bundesliga năm 2009. Sau đó, ông Andersen bén duyên với nhiều đội tuyển và CLB tại châu Á.

Tư duy huấn luyện châu Âu và sự am hiểu châu Á là lý do khiến ông Andersen được đội tuyển Myanmar lựa chọn.

"Đội tuyển Việt Nam có rất nhiều tiến bộ, và tôi biết rằng các bạn có 3 tiền đạo rất tốt. Tôi cũng biết một số cầu thủ thi đấu trước đó. Việt Nam ở đẳng cấp cao tại Đông Nam Á", ông Andersen nói thêm. "Nếu chúng tôi thua Việt Nam là điều bình thường, còn nếu chúng tôi có được kết quả tốt thì sẽ là một bất ngờ lớn. Việt Nam rất mạnh và hiển nhiên Myanmar muốn giao hữu với đối thủ mạnh như thế".

Tại AFF Cup 2026, Myanmar chung bảng Thái Lan, Malaysia, Philippines và Lào.