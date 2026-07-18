Việt Nam đấu Myanmar: Lê Giang Patrick bắt chính, hàng công cực mạnh Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc

Khoảng 17 giờ, trước giờ bóng lăn 2 tiếng đồng hồ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik vẫn áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 như thường lệ.

Trong khung gỗ, thủ thành Lê Giang Patrik được trao cơ hội. Bộ 3 trung vệ là Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh. 2 hậu vệ biên là Trương Tiến Anh và Đoàn Văn Hậu.

Nơi trung tuyến, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Nguyễn Hoàng Đức. Đây là 2 cầu thủ đẳng cấp nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam. "Mũi đinh ba" trên hàng công sẽ là Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

Danh sách hai đội tuyển

Xuân Son và Hoàng Hên tiếp tục sát cánh trên hàng công ẢNH: VFF

HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình rất mạnh ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Đức sẽ sắm vai ông chủ tuyến giữa ẢNH: MINH TÚ

Sân Thái Nguyên lần đầu đón đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú





Với đội hình này, đội tuyển Việt Nam có mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ thể hiện để chiếm niềm tin của HLV Kim Sang-sik trước thềm ASEAN Cup.