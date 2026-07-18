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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Việt Nam đấu Myanmar: Lê Giang Patrick bắt chính, hàng công cực mạnh Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Chiều 18.7, đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình mạnh, quyết giành chiến thắng trước Myanmar để có bước chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026.

Khoảng 17 giờ, trước giờ bóng lăn 2 tiếng đồng hồ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik vẫn áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 như thường lệ.

Trong khung gỗ, thủ thành Lê Giang Patrik được trao cơ hội. Bộ 3 trung vệ là Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh. 2 hậu vệ biên là Trương Tiến Anh và Đoàn Văn Hậu.

Nơi trung tuyến, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Nguyễn Hoàng Đức. Đây là 2 cầu thủ đẳng cấp nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam. "Mũi đinh ba" trên hàng công sẽ là Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

Việt Nam đấu Myanmar: Lê Giang Patrick bắt chính, hàng công cực mạnh Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc- Ảnh 1.

Danh sách hai đội tuyển

Việt Nam đấu Myanmar: Lê Giang Patrick bắt chính, hàng công cực mạnh Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc- Ảnh 2.

Xuân Son và Hoàng Hên tiếp tục sát cánh trên hàng công

ẢNH: VFF

HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình rất mạnh

HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình rất mạnh

ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Đức sẽ sắm vai ông chủ tuyến giữa

Hoàng Đức sẽ sắm vai ông chủ tuyến giữa

ẢNH: MINH TÚ

Việt Nam đấu Myanmar: Lê Giang Patrick bắt chính, hàng công cực mạnh Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc- Ảnh 5.

Sân Thái Nguyên lần đầu đón đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Minh Tú


Với đội hình này, đội tuyển Việt Nam có mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ thể hiện để chiếm niềm tin của HLV Kim Sang-sik trước thềm ASEAN Cup.

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