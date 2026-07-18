Hoàng Hên và Lê Giang Patrik hạnh phúc vì đã tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam thắng lớn

Hoàng Hên tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú



Lê Giang Patrik ra mắt ấn tượng

Trận giao hữu cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026 chứng kiến đội tuyển Việt Nam thắng lớn 4-0 trước Myanmar, với các bàn thắng của Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc.

Tiền đạo Hoàng Hên tiếp tục chơi rất hay ở vị trí tiền đạo lệch phải, trong đó có tham gia phối hợp đem đến bàn mở tỷ số từ rất sớm cho Xuân Son, trước khi tự mình điền tên vào bảng điện tử bằng cú sút đẳng cấp từ ngoài khu vực cấm địa.

Hoàng Hên hạnh phúc: "Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt. Bây giờ có Tiến Linh, Tài Lộc, Xuân Son và cũng có nhiều cầu thủ trẻ như Đình Bắc và Vĩ Hào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sau bốn tuần tập rất tốt và chăm chỉ. Chắc chắn, chúng ta sẽ sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026.

Hoàng Hên nâng tỷ số lên 3-0 ở đầu hiệp 2

Hoàng Hên và Xuân Mạnh cùng ghi bàn trước Myanmar ảnh: Minh Tú

Tôi không nghĩ chiến thắng 4-0 trước Myanmar là lời thách thức đến các đối thủ. Chúng ta không được như thế, mà phải tôn trọng mọi người, mọi đội ở ASEAN Cup 2026. Chúng tôi cố gắng đá tốt và cố gắng để Việt Nam vô địch một lần nữa".

Trong khi đó thủ môn Lê Giang Patrik không giấu được vẻ tự hào sau màn trình diễn xuất sắc, giữ sạch mành lưới ở lần đầu ra mắt đội tuyển Việt Nam, ghi điểm quan trọng trong mắt HLV Kim Sang-sik.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ: Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Thủ thành của CLB CA TP.HCM chia sẻ: "Hôm nay là ngày rất quan trọng cho cho tôi. Tôi rất vui vì chiến thắng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Bầu không khí hôm nay rất tuyệt vời. Tôi thực sự tận hưởng trận đấu này, trong trận đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc trong ngày đặc biệt này.

Lê Giang Patrik đã giữ sạch lưới trong lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi và giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, và cả người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã ủng hộ chúng tôi. Chiến thắng luôn là mục tiêu của chúng tôi.

Đội tuyển Việt Nam đã có một tháng chuẩn bị rất tốt. Mọi thứ đang đều ổn và HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị cho đội bóng kỹ càng trong giai đoạn tập huấn vừa qua.

Nhưng điều quan trọng nhất là hôm nay toàn đội đã chiến thắng. Đây là trận đấu cuối cùng trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ có giải đấu thành công. Chúng tôi muốn bảo vệ chức vô địch".