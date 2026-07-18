Việt Nam đè bẹp Myanmar 4-0: HLV Kim dùng người quá hay, màn tổng duyệt hoàn hảo trước ASEAN Cup

Xuân Son "khai hỏa", đội tuyển Việt Nam áp đảo Myanmar

Tối 18.7, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 20.000 khán giả trên sân Thái Nguyên. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

Trên hàng công, bộ ba cầu thủ nhập tịch gồm Xuân Son, Hoàng Hên và tân binh Tài Lộc hoạt động năng nổ, liên tục hoán đổi vị trí để tạo khoảng trống. Trong khi đó, Quang Hải và Hoàng Đức vẫn là những "nhạc trưởng" điều tiết lối chơi, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thế trận kiểm soát.

HLV Kim Sang-sik lựa chọn đội hình với nhiều cầu thủ tấn công ẢNH: MINH TÚ

Hơn 20.000 ghế ở sân Thái Nguyên được phủ kín ẢNH: MINH TÚ

Sức ép sớm được cụ thể hóa ở phút 5. Từ tình huống xử lý quyết đoán ngoài vòng cấm, Xuân Son tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Myanmar, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Có bàn dẫn trước, đội tuyển Việt Nam càng thi đấu tự tin và liên tiếp tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Xuân Son, Hoàng Đức, Hoàng Hên cùng Quang Hải đều có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng hoặc dứt điểm chưa chính xác, hoặc không thắng được sự xuất sắc của thủ môn đội khách.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Xuân Son và Hoàng Hên rất ăn ý ẢNH: MINH TÚ

Cú vô lê đẹp mắt mở tỷ số của Xuân Son

Xuân Son mở tỷ số ngay đầu hiệp 1 ẢNH: MINH TÚ

Dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, Myanmar vẫn cho thấy khả năng phản công đáng chú ý. Đội khách nhiều lần đưa bóng đến sát khung thành Lê Giang Patrik bằng những pha lên bóng tốc độ, trong đó có các cơ hội của Naing Tun và Than Paing. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam cùng thủ môn Lê Giang Patrik vẫn chơi tập trung để bảo toàn lợi thế.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội tuyển Việt Nam có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 39. Từ tình huống đá phạt của Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh băng vào đánh đầu chuẩn xác, đưa bóng vào lưới Myanmar, nâng tỷ số lên 2-0.

Xuân Mạnh đánh đầu tung lưới đội tuyển Myanmar nâng tỷ số lên 2-0

Đội tuyển Việt Nam áp đảo Myanmar ẢNH: MINH TÚ

Xuân Mạnh (số 7) nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ẢNH: MINH TÚ

Những phút cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sức ép. Hoàng Hên suýt ghi thêm bàn thắng với cú đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Myanmar đã có pha cứu thua xuất sắc. Ở chiều ngược lại, Myanmar cũng tạo được một vài pha bóng đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-0 dành cho đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn lấn lướt về thế trận, kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ. Bên cạnh 2 bàn thắng của Xuân Son và Phạm Xuân Mạnh, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik còn cho thấy sự đa dạng trong các phương án tấn công, dù vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để có thể sớm định đoạt trận đấu.

Đình Bắc lập công, đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã

Bước sang hiệp 2 với lợi thế dẫn trước 2-0, đội tuyển Việt Nam tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Myanmar. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik duy trì sức ép liên tục bằng những pha phối hợp ngắn ở trung lộ kết hợp các tình huống lên bóng tốc độ từ hai biên, khiến hàng phòng ngự đội khách phải lùi sâu chống đỡ.

Myanmar cũng có những điều chỉnh về nhân sự ngay sau giờ nghỉ và cố gắng tìm kiếm bàn gỡ bằng các pha phản công nhanh. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của đội khách hoặc thiếu chính xác, hoặc không đủ khó để đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Trương Tiến Anh nhiều lần khuấy đảo hàng thủ Myanmar bằng tốc độ và những pha xâm nhập vòng cấm, nhưng chưa thể tận dụng thành công. Xuân Son cũng liên tục uy hiếp khung thành đối phương với các tình huống dứt điểm và di chuyển thông minh, song vẫn thiếu một chút chính xác để có thêm bàn thắng.

Hoàng Hên nâng tỷ số lên 3-0 ở đầu hiệp 2

Sau nhiều pha hãm thành, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 3 ở phút 59. Từ đường chuyền thuận lợi của Tiến Anh, Hoàng Hên có khoảng trống trước vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Myanmar cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 3-0.

Hoàng Hên sút xa uy lực để nâng tỷ số lên 3-0 ẢNH: MINH TÚ

Bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu càng hưng phấn và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân Myanmar khi các học trò của HLV Kim Sang-sik liên tục tổ chức những đợt tấn công đa dạng, buộc đối phương phải tập trung đông quân số phòng ngự.

Để duy trì cường độ thi đấu, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lần lượt đưa Việt Anh, Đình Bắc, Văn Vĩ và Hai Long vào sân. Những sự thay đổi này giúp đội chủ nhà tiếp tục giữ được sức ép, đồng thời tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ thể hiện mình.

Highlight đội tuyển Việt Nam 4-0 Myanmar: Chiến thắng áp đảo

Dù vậy, Myanmar vẫn có một vài tình huống phản công đáng chú ý. Phút 71, Than Paing thoát xuống đối mặt nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã băng ra hợp lý để cứu thua, tiếp tục giữ sạch mành lưới cho đội tuyển Việt Nam.

Ở phần sân đối diện, đội tuyển Việt Nam vẫn không ngừng tìm kiếm thêm bàn thắng. Tài Lộc, Đình Bắc và Xuân Son đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể đánh bại hàng thủ đội khách. Đáng chú ý, Xuân Son còn thực hiện pha ngả người móc bóng đẹp mắt sau đường chuyền của Văn Vĩ nhưng bóng không đi vào khung thành.



Đình Bắc ấn định tỷ số 4-0 ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc ấn định chiến thắng 4-0 trên chấm phạt đền

Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã dưới sự cổ vũ của hơn 20.000 khán giả Thái Nguyên ẢNH: MINH TÚ

Phút 89, Min Oo phạm lỗi với Đình Bắc trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trên chấm phạt đền, chính Đình Bắc đã lạnh lùng thực hiện thành công quả penalty để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội nhà.

Thắng trận này, HLV Kim Sang-sik không chỉ có màn chạy đà thuận lợi trước giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup mà còn thu về nhiều tín hiệu tích cực khi các phương án tấn công và những gương mặt mới đều để lại dấu ấn.