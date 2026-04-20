Lộ diện ‘phiên bản 2.0’ cực chất của Trương Tiến Anh, cánh phải đội tuyển Việt Nam bớt mong manh

Thầy Kim sẽ bớt đau đầu

Như đã từng đề cập, cánh phải là nơi đội tuyển Việt Nam "mỏng" nhân sự nhất trong vòng vài tháng qua. Ở cánh này, Trương Tiến Anh rất hay. Cầu thủ đang khoác áo CLB Ninh Bình vừa nhanh, vừa dẻo dai, lên công về thủ nhịp nhàng. Đặc biệt, ở khả năng tạt bóng, Trương Tiến Anh là cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt nhất Việt Nam vào lúc này. Ngoài ra, khả năng đi bóng từ biên vào trung lộ, tìm khoảng trống để dứt điểm của cầu thủ này cũng khá lợi hại.

Minh Phúc ngày càng chững chạc Ảnh: TED Trần

Cũng vì Trương Tiến Anh quá hay, nên vài tháng vừa qua HLV Kim Sang-sik rất khó tìm ra người dự phòng cho cầu thủ đang khoác áo đội Ninh Bình. Thế rồi, Phạm Minh Phúc xuất hiện tại SEA Games 33 hồi cuối năm 2025 và giải U.23 châu Á đầu năm nay. Minh Phúc có nhiều điểm rất giống với Trương Tiến Anh: Cũng sở trường chạy cánh phải, giàu tốc độ, dẻo dai, lên công về thủ đều đặn, tạt bóng giỏi, đi bóng xâm nhập khu vực trung lộ và dứt điểm khó lường.

Điểm tích cực dành cho Phạm Minh Phúc là thời gian gần đây anh thường xuyên được thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN), đúng ngay giai đoạn đội bóng này đang cạnh tranh gắt gao ngôi vô địch V-League 2025-2026. Nhờ điều này mà kinh nghiệm và bản lĩnh của Minh Phúc tiến bộ rõ rệt.

Lời giải cho một loạt giải đấu lớn

Ở vòng đấu mới nhất, Minh Phúc thi đấu rất hay, anh thực hiện 1 đường chuyền thành bàn (để Đình Bắc nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB CAHN trước CLB Công an TP.HCM, ngày 19.4), có nhiều pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc. Ít nhất 2 lần trong hiệp 2 của trận đấu nói trên, Minh Phúc dứt điểm suýt đưa bóng vào khung thành: 1 lần thủ môn Lê Giang Patrik của CLB Công an TP.HCM phải bay người cứu thua, 1 lần khác Lê Giang Patrik bó tay, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Ngôi sao của U.23 Việt Nam chờ ngày được tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia Ảnh: TED Trần

Phong độ đó của Phạm Minh Phúc chắc chắn sẽ tạo được sự chú ý cho HLV Kim Sang-sik. Thầy và trò họ đã hiểu nhau qua SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026. Giờ đây, khi Minh Phúc ghi dấu ấn ở V-League, vị HLV người Hàn Quốc có thể triệu tập cầu thủ này vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho một loạt giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới: AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8), FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến từ ngày 21.9 – 6.10), vòng chung kết Asian Cup 2027 (từ 7.1.2027 – 5.2.2027). Minh Phúc sẽ là phương án dự phòng hữu hiệu, ngay phía sau hậu vệ phải số 1 của đội tuyển Việt Nam là Trương Tiến Anh.