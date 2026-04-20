Vòng 19 V-League: Cuộc đua huy chương nóng bỏng, cục diện ngày càng khó lường

Vòng 19 V-League 2025-2026 chứng kiến diễn biến đầy hấp dẫn ở cả hai đầu bảng xếp hạng, đặc biệt là cuộc cạnh tranh quyết liệt trong nhóm dẫn đầu khi các đội bám đuổi nhau với cách biệt điểm số không lớn.

Trên sân của CLB Công an TP.HCM, Công an Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Dù phải thi đấu xa nhà, đội bóng này vẫn chơi chủ động và hiệu quả để giành chiến thắng 3-0. Các pha lập công của Văn Đô, Rogerio Alves và Đình Bắc được ghi trong 2 hiệp đấu, qua đó giúp Công an Hà Nội giữ vững vị trí số 1.

Ở trận đấu khác, Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Đội khách không kiểm soát bóng nhiều nhưng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong các pha phản công. Phải đến giữa hiệp 2, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Wesley Nata ghi bàn từ tình huống cố định, mang về chiến thắng 1-0 cho Thể Công Viettel. Kết quả này giúp đội bóng áo lính tiếp tục bám sát Công an Hà Nội trong cuộc đua ngôi đầu.

Ở nhóm cạnh tranh top 3, CLB Hà Nội là đội ra sân sớm và đã tận dụng cơ hội để giành 3 điểm trước Becamex TP.HCM, qua đó tạo sức ép lên Ninh Bình. Tuy nhiên, Ninh Bình cho thấy sự ổn định khi tiếp tục duy trì phong độ cao. Được thi đấu trên sân nhà và đang có đà hưng phấn, đội bóng này đánh bại PVF-CAND 3-0 để giữ vững vị trí thứ 3.

Trận đấu của Ninh Bình còn thu hút sự chú ý khi có sự theo dõi của HLV Kim Sang-sik. Các cầu thủ như Gia Hưng, Thành Trung và Văn Thuận đều ghi bàn, góp phần giúp đội nhà nối dài chuỗi thắng lên 3 trận liên tiếp. Kết quả này không chỉ giúp Ninh Bình củng cố vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo đà tâm lý trước cuộc tiếp đón CLB Hà Nội ở vòng 20.

Trong khi đó, đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định cũng không đứng ngoài cuộc đua. Chiến thắng 2-1 trên sân của SHB Đà Nẵng giúp đội bóng này áp sát nhóm đầu. Hiện tại, Nam Định có 27 điểm, bằng với Hải Phòng nhưng tạm xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Khoảng cách giữa vị trí thứ 3 của Ninh Bình và nhóm phía sau vẫn đủ để tạo nên sự cạnh tranh đáng chú ý, nhất là khi mùa giải còn 7 vòng đấu. Bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, cuộc đua trụ hạng cũng diễn ra căng thẳng không kém. SHB Đà Nẵng và PVF-CAND lần lượt xếp cuối và áp chót với cách biệt chỉ 1 điểm. Trong khi đó, khoảng cách giữa các đội từ vị trí thứ 10 đến 12 cũng rất sít sao, khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng.

Với những diễn biến hiện tại, V-League 2025-2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính trong giai đoạn cuối, khi cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng đều chưa ngã ngũ.