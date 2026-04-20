Đêm 19.4, vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025-2026 chứng kiến loạt trận mang tính bước ngoặt, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Man City và Arsenal - trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch mùa này. Trước giờ bóng lăn, Arsenal tạm dẫn đầu với 70 điểm, nhiều hơn Man City 6 điểm, nhưng đội chủ sân Etihad vẫn còn lợi thế khi thi đấu ít hơn 1 trận.

Ngay từ những phút đầu, cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao, liên tục tổ chức pressing và triển khai tấn công nhanh. Man City là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhờ lợi thế sân nhà, trong khi Arsenal cũng cho thấy sự chủ động với các pha phản công tốc độ.

Phút 16, Rayan Cherki tạo dấu ấn với pha đi bóng kỹ thuật, vượt qua nhiều cầu thủ Arsenal trước khi dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Man City. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 18, Kai Havertz tận dụng sai lầm của thủ môn Gianluigi Donnarumma để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal.

Haaland tỏa sáng, Arsenal bị Man City đánh bại, chưa thể vô địch sớm

Thế trận đôi công tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 với nhiều cơ hội rõ rệt. Arsenal có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng thiếu may mắn khi bóng 2 lần trúng cột dọc ở các phút 61 và 73. Ngược lại, Man City tỏ ra hiệu quả hơn trong khâu tận dụng cơ hội.

Phút 65, Nico O'Reilly thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Haaland băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Tiền đạo người Na Uy cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén trước sự theo kèm của hàng thủ Arsenal.

Những phút còn lại, Arsenal dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Man City. Chung cuộc, đội bóng của HLV Pep Guardiola giành chiến thắng 2-1, qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm (67 so với 70), đồng thời còn trong tay 1 trận chưa đấu. Cuộc đua vô địch vì thế trở nên căng thẳng hơn khi mùa giải chỉ còn 5 vòng.