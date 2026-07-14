Nhà khoa học khuyến nghị 'Đừng quên chỉ số hài lòng trong tăng trưởng kinh tế'

Ngày 14.7, tại Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế đã diễn ra Hội nghị thường niên các Nhà kinh tế Việt Nam lần thứ 17 (VEAM 2026) với sự tham gia của đông đảo nhà khoa học trong nước, quốc tế.

Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế là nơi đăng cai tổ chức VEAM 2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Năm nay, ban tổ chức nhận được 209 bài nghiên cứu gửi tham dự, trong đó có 145 bài được lựa chọn trình bày sau quá trình xem xét và phản biện khoa học.

VEAM 2026 quy tụ đại biểu đến từ 87 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức trong nước, quốc tế gồm 41 trường đại học Việt Nam, 37 trường đại học quốc tế, 6 tổ chức quốc tế, 3 viện nghiên cứu trong nước. Các tác giả tham dự đến từ Pháp, Vương quốc Anh, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Các bài trình bày tại hội nghị mang đến những góc nhìn chuyên sâu, kết nối giữa lý luận, bằng chứng thực nghiệm và các vấn đề phát triển đang được quốc tế quan tâm.



Hội nghị quy tụ đông đảo đại biểu quốc tế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chia sẻ với PV Thanh Niên sau phần trình bày tham luận, GS Phạm Thị Kim Cương (Đại học Paris Nanterre, Pháp) đã đưa ra những nhận định quan trọng cho tiến trình phát triển của Việt Nam.

Theo GS Phạm Thị Kim Cương, Việt Nam đang ở trong một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn, nổi bật với các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng và vai trò định hướng đúng đắn của Nhà nước. Tuy nhiên, để hướng tới sự phát triển toàn diện, chuyên gia này khuyến nghị Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm đến chỉ số hài lòng cùng các yếu tố môi trường và bình đẳng xã hội.

Chỉ số hài lòng cuộc sống (life satisfaction) hay là mức độ hạnh phúc (subjective well-being) là những thước đo được sử dụng rộng rãi trong kinh tế học và khoa học xã hội để đánh giá mức độ hài lòng của con người đối với cuộc sống của mình.

Khác với chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Score – CSAT) vốn đo lường sự hài lòng của người tiêu dùng đối với một sản phẩm, dịch vụ hoặc một trải nghiệm cụ thể, life satisfaction phản ánh đánh giá tổng thể của mỗi cá nhân về cuộc sống của mình, bao gồm các khía cạnh như thu nhập, việc làm, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội, môi trường sống và mức độ cân bằng giữa công việc và cuộc sống...

Theo GS Phạm Thị Kim Cương, ngày nay, các chỉ số về hạnh phúc và sự hài lòng cuộc sống ngày càng được nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế sử dụng như những thước đo bổ sung cho GDP nhằm đánh giá chất lượng phát triển và hiệu quả của các chính sách công.

GS Phạm Thị Kim Cương, Đại học Paris Nanterre (Pháp) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

GS Phạm Thị Kim Cương sinh ra và lớn lên ở Huế, tốt nghiệp Trường THPT chuyên Quốc học Huế, sau đó nhận được học bổng của Chính phủ Pháp, bảo vệ thành công học vị tiến sĩ kinh tế học năm 2004 và tiến sĩ khoa học tại Đại học Strasbourg (Pháp) năm 2017. Bà hiện là giáo sư tại Đại học Paris Nanterre (Pháp), lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu là kinh tế công, kinh tế học hành vi và kinh tế học phát triển.

Trong hành trình học thuật của mình, bà đã công bố nhiều công trình nghiên cứu có giá trị trên các tạp chí kinh tế quốc tế uy tín và có những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kinh tế học. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, bà thường xuyên tham gia các hội thảo, diễn đàn khoa học quốc tế, chia sẻ chuyên môn và phân tích các vấn đề về kinh tế vĩ mô, hành vi tiêu dùng, phát triển bền vững và các thách thức kinh tế đương đại.

GS Phạm Thị Kim Cương có phần trình bày ấn tượng tại hội nghị ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Là chuyên gia kinh tế học uy tín, nữ giáo sư gốc Việt đánh giá cao định hướng chính sách hiện tại của Chính phủ Việt Nam.

Phiên toàn thể của VEAM 2026 còn có sự góp mặt của các diễn giả danh tiếng như GS Maria-Giuseppina Bruna (Trường Kinh doanh IPAG, Pháp) và GS Bob Baulch (Đại học RMIT Việt Nam). Những bài trình bày đã mang lại góc nhìn chuyên sâu, kết nối chặt chẽ giữa lý thuyết hệ thống, bằng chứng thực nghiệm với thực tiễn phát triển của Việt Nam và thế giới.

VEAM 2026 gồm các phiên toàn thể, 25 phiên thảo luận song song và nhiều hoạt động kết nối. Nội dung thảo luận bao phủ nhiều lĩnh vực thời sự như kinh tế phát triển, tài chính, môi trường, chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Hội nghị đặc biệt dành sự quan tâm đến các yếu tố mới đang tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội. Các chủ đề về AI và chuyển đổi số được mổ xẻ dưới nhiều lăng kính, từ năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quản trị công. Đồng thời, các nghiên cứu về chuỗi giá trị toàn cầu, tài chính vĩ mô và môi trường đã cung cấp những luận cứ khoa học vững chắc để Việt Nam nhận diện thách thức, tận dụng cơ hội và xây dựng các giải pháp chính sách phù hợp trong tương lai.

PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế, cho rằng sự đa dạng về chủ đề cho thấy VEAM không chỉ là nơi trao đổi các kết quả nghiên cứu chuyên ngành mà còn là diễn đàn thảo luận liên ngành về những động lực phát triển mới. Các công trình được giới thiệu tại VEAM 2026 phản ánh nhiều cách tiếp cận, phương pháp và bằng chứng thực nghiệm mới, qua đó đóng góp thêm cơ sở khoa học cho việc nhận diện những cơ hội và thách thức phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.