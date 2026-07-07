Chuyên gia quốc tế đánh giá chất lượng Trường đại học Y dược Huế

Ngày 7.7, Trường đại học Y dược, Đại học Huế khởi động đợt đánh giá 4 chương trình đào tạo bác sĩ của trường theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), bao gồm: đào tạo bác sĩ y khoa, bác sĩ răng - hàm - mặt, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược, phát biểu khai mạc đợt đánh giá ẢNH: THU MAI

Đợt đánh giá kéo dài đến ngày 9.7, được thực hiện bởi đoàn chuyên gia của AUN-QA với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Trong thời gian làm việc tại Trường đại học Y dược, Đại học Huế, đoàn sẽ nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, phỏng vấn các bên liên quan (lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý, cán bộ hỗ trợ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng); đồng thời khảo sát cơ sở vật chất, cơ sở thực hành, thực tập, hệ thống bảo đảm chất lượng và các minh chứng phục vụ đào tạo.

GS Myrna S.Austria, Trưởng đoàn đánh giá AUN-QA, phát biểu tại lễ khởi động đợt đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo ẢNH: THU MAI

Thông qua chương trình này, nhà trường có cơ hội rà soát toàn diện chương trình đào tạo, ghi nhận các điểm mạnh, xác định những nội dung cần tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Kết quả đánh giá cũng sẽ góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của nhà trường trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng hội nhập sâu rộng.

Nâng tầm các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế

Phát biểu tại chương trình, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược, cho biết việc mời chuyên gia quốc tế đến khảo sát, đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA khẳng định cam kết mạnh mẽ của trường trong việc không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội, hội nhập với hệ thống giáo dục đại học trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Lãnh đạo Đại học Huế và Trường đại học Y dược tặng hoa các chuyên gia quốc tế ẢNH: THU MAI

Đây cũng là dấu mốc quan trọng để thực hiện thành công mô hình "Trường – Viện" theo các nghị quyết của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện đề án phát triển Bệnh viện Trường đại học Y dược đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.