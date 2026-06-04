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Giáo dục

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy làm quyền Giám đốc Đại học Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
04/06/2026 20:09 GMT+7

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Y - dược, Đại học Huế vừa được Bộ trưởng GD-ĐT ký quyết định giao giữ chức vụ quyền Giám đốc Đại học Huế.

Ngày 4.6, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ký quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Huế đối với Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y - dược, Đại học Huế.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy làm quyền Giám đốc Đại học Huế- Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y - dược Huế, phát biểu tại hội nghị khoa học quốc tế về y học gia đình năm 2026

ẢNH: QUỲNH ANH

Theo quyết định, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sẽ đảm nhiệm chức vụ quyền Giám đốc Đại học Huế kể từ ngày ký quyết định cho đến khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có quyết định về nhân sự Giám đốc Đại học Huế.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, sinh năm 1969 tại thành phố Huế, là tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Y-dược, Đại học Huế; đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời là Trưởng bộ môn Phụ sản của nhà trường.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy làm quyền Giám đốc Đại học Huế- Ảnh 2.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được vinh danh tại lễ tôn vinh là cá nhân điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

ẢNH: Đ.H.H

Ông là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm và là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Trải qua 30 năm công tác, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học.

Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh (2021), danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2017), Huân chương Lao động hạng nhì (2025), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2023). 

Năm 2024, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng Quốc gia, tước Hiệp sĩ nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.

Trên cương vị người đứng đầu Trường đại học Y-dược, Đại học Huế, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đổi mới quản trị đại học, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân; góp phần đưa Trường đại học Y-dược trở thành một trong những cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Đại học Huế hiện là một trong những đại học vùng trọng điểm của cả nước, gồm nhiều trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc.

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