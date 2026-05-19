Huế được quốc tế vinh danh thành phố ứng phó biến đổi khí hậu xuất sắc

Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) vừa chính thức trao tặng thành phố Huế danh hiệu "National Winner - One Planet City Challenge 2026" (Thành phố xuất sắc quốc gia).

Đây là giải thưởng nằm trong khuôn khổ thử thách toàn cầu One Planet City Challenge 2026, nhằm ghi nhận những nỗ lực vượt trội của thành phố Huế trong việc ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển đô thị xanh bền vững.

Hạ tầng đô thị xanh, sạch, sáng giúp Huế nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đánh giá từ WWF, thành phố Huế đạt điểm cao nhờ sở hữu tầm nhìn phát triển đô thị tiến bộ cùng kế hoạch hành động khí hậu rõ ràng, có tính khả thi. Đặc biệt, định hướng giảm phát thải của thành phố hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu chung của Thỏa thuận Paris (Paris Agreement) về biến đổi khí hậu.

Điểm mạnh cốt lõi giúp Huế đạt được danh hiệu này nằm ở hệ thống giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu dựa trên việc đánh giá rủi ro thực tiễn. Thành phố đã chủ động xây dựng các phương án nhằm nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước các tác động tiêu cực từ thiên tai và thời tiết cực đoan.

Hội đồng thẩm định của WWF cũng đánh giá cao mô hình quản lý có sự đồng hành chặt chẽ giữa các cơ quan chính quyền, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương. Sự tham gia chủ động này đảm bảo cho các chính sách phát triển đô thị xanh, phát thải thấp luôn đạt được sự hài hòa giữa 3 yếu tố: tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Việc duy trì diện tích cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cố đô ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Danh hiệu "Thành phố xuất sắc quốc gia" ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của chính quyền và nhân dân thành phố Huế trong hành trình xây dựng đô thị xanh, thông minh, thân thiện với môi trường; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của cố đô Huế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu trên bản đồ toàn cầu.

Huế từ lâu đã nổi tiếng với mật độ cây xanh cao, cảnh quan môi trường được bảo tồn nghiêm ngặt và hạ tầng đô thị được tối ưu hóa để giảm thiểu ô nhiễm. Việc duy trì các không gian xanh tự nhiên kết hợp với quản lý chất thải hiệu quả đã giúp thành phố giữ vững môi trường sống trong lành, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của một đô thị sinh thái hiện đại.

Trong giai đoạn tiếp theo, thành phố Huế xác định sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý đô thị và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu dài hạn của thành phố Huế là bảo tồn và phát huy giá trị của một đô thị di sản đặc trưng, phát triển toàn diện theo tiêu chí xanh, sạch, sáng và bền vững.