Đại học Huế kiện toàn nhân sự cấp cao

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm diễn ra vào chiều nay (2.7), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, đại diện lãnh đạo các sở ngành và đông đảo cán bộ, viên chức thuộc Đại học Huế.



Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Ban giám đốc Đại học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo tại các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc, quyết tâm phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, đã trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học thành viên và trưởng đơn vị trực thuộc.

Theo đó, ở Trường đại học Khoa học, Ban giám đốc Đại học Huế đã quyết định bổ nhiệm PGS-TS Võ Thanh Tùng tiếp tục giữ chức hiệu trưởng; bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng, gồm: TS Bùi Quang Vũ, PGS-TS Trần Ngọc Tuyền và TS Phan Tuấn Anh.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo Trường đại học Khoa học ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với Trường đại học Kinh tế, đơn vị quản lý tiếp tục tín nhiệm, bổ nhiệm PGS-TS Trương Tấn Quân giữ chức hiệu trưởng; cùng 3 phó hiệu trưởng, gồm: TS Phan Khoa Cương, PGS-TS Bùi Đức Tính và PGS-TS Phan Thanh Hoàn.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo Trường đại học Kinh tế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với Trường đại học Luật, PGS-TS Đoàn Đức Lương tiếp tục được Đại học Huế tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng; cùng 2 phó hiệu trưởng, gồm: TS Nguyễn Hồng Sơn và TS Nguyễn Sơn Hà.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo Trường đại học Luật ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ở Trường đại học Ngoại ngữ, PGS-TS Phạm Thị Hồng Nhung được bổ nhiệm giữ hiệu trưởng; PGS-TS Nguyễn Văn Huy và PGS-TS Nguyễn Hồ Hoàng Thủy giữ chức phó hiệu trưởng.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo Trường đại học Ngoại ngữ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trường đại học Nông Lâm có tân hiệu trưởng là GS-TS Lê Đình Phùng; cùng 1 phó hiệu trưởng là PGS-TS Nguyễn Hữu Văn.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo Trường đại học Nông lâm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Về phía Trường đại học Sư phạm, TS Lê Hồ Sơn tiếp tục được tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng; cùng 2 phó hiệu trưởng là PGS-TS Nguyễn Thành Nhân và PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo Trường đại học Sư phạm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với Trường đại học Y – Dược, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế tiếp tục giữ chức hiệu trưởng; cùng 4 phó hiệu trưởng, gồm: PGS-TS Hoàng Bùi Bảo; PGS-TS Nguyễn Khoa Hùng, PGS-TS Nguyễn Minh Tâm và TS Đặng Phước Hải.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo Trường đại học Y - Dược ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại học Huế cũng bổ nhiệm TS Phan Lê Chung giữ chức Phó hiệu trường Trường đại học Nghệ thuật; bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Hoàng Sơn tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Đào tạo mở và công nghệ thông tin; GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, giữ thêm chức quyền Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đại học Huế bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Hoàng Sơn tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Đào tạo mở và công nghệ thông tin ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1.7, trong thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã thay mặt Ban giám đốc Đại học Huế trao gửi nhiệm vụ đến các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc vừa được bổ nhiệm.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy nhấn mạnh, sự ổn định, đoàn kết và thống nhất của tập thể lãnh đạo là một yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của Đại học Huế. Đó là yếu tố quyết định để duy trì định hướng chiến lược, tránh đứt gãy, khơi dậy sức mạnh nội sinh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng đại, đặc biệt là phấn đấu phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Để hiện thực hóa sứ mạng này, đại diện Ban lãnh đạo Đại học Huế đề nghị lãnh đạo các trường đại học và đơn vị trực thuộc cần tập trung triển khai mạnh mẽ 4 định hướng chiến lược "A - B - C - D".

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, A (Academic excellence) - khẳng định sự ưu tú trong học thuật; B (Business excellence) - tối ưu hóa hiệu quả trong quản trị đại học; C (Community reputation) - nâng cao uy tín và phụng sự cộng đồng và D (Digital transformation and innovation) - bứt phá trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Theo GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, sức mạnh của Đại học Huế nằm ở sự đồng lòng, trí tuệ tập thể và khát vọng cống hiến, môi trường làm việc dân chủ, minh bạch, nơi mọi tài năng được trân trọng và mọi đóng góp được ghi nhận tương xứng.

Quyền Giám đốc Đại học Huế cũng đề nghị các tân lãnh đạo trên cương vị mới hãy là những người lĩnh ấn tiên phong, giữ vững nguyên tắc đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đem hết tâm sức và trí tuệ cùng khơi thông tối đa các nguồn lực nội tại để từng trường, viện thành viên, đơn vị trực thuộc trở thành mỗi một cực đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ và bền vững.