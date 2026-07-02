Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ mới

PGS-TS Trần Trọng Đạo được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐHTôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2026–2031 ảnh: t.tr

Sáng nay (2.7), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Theo đó, PGS-TS Trần Trọng Đạo được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ mới (2026–2031).

PGS-TS Trần Trọng Đạo sinh năm 1981, quê quán Quảng Ngãi. Ông hoàn thành chương trình ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ tại Cộng hòa Czech. Năm 2009, ông nhận bằng tiến sĩ ngành kỹ thuật điều khiển và năm 2025 được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ngành tự động hóa.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ trở về Việt Nam, ông Đạo gắn bó với Trường ĐH Tôn Đức Thắng qua nhiều cương vị từ giảng viên, cán bộ quản lý đến phó hiệu trưởng vào năm 2015, quyền hiệu trưởng trong năm 2021 và được bổ nhiệm hiệu trưởng từ năm 2022 đến nay.

Hồi tháng 2 năm nay, Đảng ủy UBND TP.HCM trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2025-2030 cho PGS-TS Trần Trọng Đạo.

Việc kiện toàn công tác tổ chức được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 71 của Đảng và luật Giáo dục ĐH năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.1 năm nay), nhằm tiếp tục đổi mới quản trị ĐH, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và điều hành tại các cơ sở giáo dục ĐH công lập.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là cơ sở giáo dục ĐH công lập trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, hoạt động theo định hướng tự chủ, đổi mới và hội nhập.



