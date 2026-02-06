Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

PGS-TS Trần Trọng Đạo được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Hà Ánh
Hà Ánh
06/02/2026 14:07 GMT+7

PGS-TS Trần Trọng Đạo được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ảnh 1.

PGS-TS Trần Trọng Đạo được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2025-2030

ảnh: TDTU

Sáng 6.2, Đảng ủy UBND TP.HCM trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2025-2030 cho PGS-TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng trường này.

Việc kiện toàn công tác tổ chức được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 71 của Đảng và luật Giáo dục ĐH năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.1 năm nay), nhằm tiếp tục đổi mới quản trị ĐH, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và điều hành tại các cơ sở giáo dục ĐH công lập.

Theo định hướng này, các cơ sở giáo dục công lập sẽ không tổ chức Hội đồng trường, ngoại trừ một số trường công lập có thỏa thuận quốc tế. Theo quy định mới, mô hình quản trị được tổ chức theo hướng người đứng đầu là Bí thư Đảng ủy kiêm hiệu trưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Trần Trọng Đạo bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo. Ông nhấn mạnh: "Trong bối cảnh đổi mới mạnh mẽ quản trị ĐH hiện nay, trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ là giữ vững kỷ cương, mà còn phải chủ động kiến tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung của nhà trường".

PGS-TS Trần Trọng Đạo khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo trường phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức điều hành, chú trọng hiệu quả thực chất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Trước đó, từ tháng 11.2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định chính thức công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng với ông Trần Trọng Đạo. PGS-TS Trần Trọng Đạo sinh năm 1981 tại Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn tiến sĩ kỹ thuật điều khiển. Trước khi được công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Đạo là Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo- quyền Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là cơ sở giáo dục ĐH công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hoạt động theo định hướng tự chủ, đổi mới và hội nhập.

Tin liên quan

Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhận kỷ niệm chương của Thượng viện Cộng hòa Czech

Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhận kỷ niệm chương của Thượng viện Cộng hòa Czech

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech trao tặng kỷ niệm chương cho hai nhà giáo Trường ĐH Tôn Đức Thắng, trong đó có Hiệu trưởng nhà trường, vì những đóng góp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Cộng hòa Czech và Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng Bí thư đảng ủy Trần Trọng Đạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận