PGS-TS Trần Trọng Đạo được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2025-2030 ảnh: TDTU

Sáng 6.2, Đảng ủy UBND TP.HCM trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2025-2030 cho PGS-TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng trường này.

Việc kiện toàn công tác tổ chức được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 71 của Đảng và luật Giáo dục ĐH năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.1 năm nay), nhằm tiếp tục đổi mới quản trị ĐH, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và điều hành tại các cơ sở giáo dục ĐH công lập.

Theo định hướng này, các cơ sở giáo dục công lập sẽ không tổ chức Hội đồng trường, ngoại trừ một số trường công lập có thỏa thuận quốc tế. Theo quy định mới, mô hình quản trị được tổ chức theo hướng người đứng đầu là Bí thư Đảng ủy kiêm hiệu trưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Trần Trọng Đạo bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo. Ông nhấn mạnh: "Trong bối cảnh đổi mới mạnh mẽ quản trị ĐH hiện nay, trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ là giữ vững kỷ cương, mà còn phải chủ động kiến tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung của nhà trường".

PGS-TS Trần Trọng Đạo khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo trường phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức điều hành, chú trọng hiệu quả thực chất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Trước đó, từ tháng 11.2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định chính thức công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng với ông Trần Trọng Đạo. PGS-TS Trần Trọng Đạo sinh năm 1981 tại Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn tiến sĩ kỹ thuật điều khiển. Trước khi được công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Đạo là Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo- quyền Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là cơ sở giáo dục ĐH công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hoạt động theo định hướng tự chủ, đổi mới và hội nhập.