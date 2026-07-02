GS-TS-BS Trần Diệp Tuấn trở lại làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM

GS-TS-BS Trần Diệp Tuấn vừa được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM ảnh: h.n

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký quyết định số 1966 bổ nhiệm GS-TS-BS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y dược TP.HCM, giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng kể từ ngày 1.7 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

GS-TS-BS Trần Diệp Tuấn sinh năm 1967, quê Kiên Giang. Ông được biết đến là một trong những chuyên gia đầu ngành về nhi khoa và giáo dục y khoa của Việt Nam. Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa chuyên ngành nhi năm 1989, ông tiếp tục hoàn thành bác sĩ chuyên khoa I Nhi khoa năm 1997. Năm 2003, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại ĐH Tokyo (Nhật Bản) và năm 2005 hoàn thành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ về thần kinh học tại ĐH Michigan (Mỹ). Ông được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2009 và giáo sư ngành y học chuyên ngành nhi khoa năm 2020. Ông thành thạo cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung trong hoạt động chuyên môn.

Từ năm 1989 đến nay, ông Tuấn trải qua nhiều vị trí làm việc tại Trường ĐH Y dược TPHCM, từ giảng viên, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường đến Bí thư Đảng ủy. Trước khi được bổ nhiệm trở lại vị trí Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM, ông là Bí thư Đảng ủy trường.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, GS-TS-BS Trần Diệp Tuấn đã công bố hơn 120 bài báo khoa học, trong đó có 72 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín; chủ biên và tham gia biên soạn nhiều giáo trình, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo y khoa. Ông cũng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về thần kinh học, nhi khoa, giáo dục y khoa và cải cách đào tạo nhân lực y tế được đăng trên các tạp chí quốc tế như The Lancet Regional Health - Western Pacific, BMJ Global Health, PLoS One...

Bên cạnh nghiên cứu, GS Tuấn có nhiều đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực y tế. Ông đã hướng dẫn thành công nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ, là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành y học nhiều nhiệm kỳ và Hội đồng Giáo sư cơ sở của Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng khoa học quốc tế như: John J. Bonica Fellow Award của Hiệp hội Nghiên cứu đau quốc tế (IASP), Outstanding Fellow Award của Tổ chức Nghiên cứu Não quốc tế (IBRO) và học bổng nghiên cứu của Viện Sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ (NIH) phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)...

GS-TS-BS Trần Diệp Tuấn được bổ nhiệm hiệu trưởng sau khi PGS-TS Ngô Quốc Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM được UBND TP.HCM bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ ngày 1.7.

Ban giám hiệu Trường ĐH Y dược TP.HCM hiện nay gồm: GS-TS-BS Trần Diệp Tuấn làm Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng gồm: PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan và PGS-TS Nguyễn Văn Chinh.