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Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ: Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup
Video Thể thao

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ: Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Xuân Son mở tỷ số, trước khi Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc lần lượt lập công giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar 4-0. Chiến thắng mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik trước thềm ASEAN Cup.

Tối 18.7, đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Myanmar 4-0 trên sân Thái Nguyên trước sự cổ vũ của hơn 20.000 khán giả. Thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Đội tuyển Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số ở phút 5 nhờ cú sút ngoài vòng cấm của Xuân Son. Sau đó, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 39, Phạm Xuân Mạnh đánh đầu ghi bàn từ tình huống đá phạt của Tiến Anh, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn 2-0 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ cuộc chơi với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Đến phút 59, Hoàng Hên dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của Tiến Anh, nâng tỷ số lên 3-0.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Myanmar chỉ tạo được một vài pha phản công đáng chú ý nhưng không thể đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo sức ép và có thêm bàn thắng ở phút 89. Đình Bắc mang về quả phạt đền sau khi Min Oo nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi trong vòng cấm, trước khi chính anh thực hiện thành công quả 11 m, ấn định chiến thắng 4-0.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã dưới sự cổ vũ của hơn 20.000 khán giả Thái Nguyên

ảnh: minh tú

Chiến thắng thuyết phục trước Myanmar không chỉ cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam mà còn mang đến nhiều tín hiệu tích cực về phong độ của các trụ cột và những gương mặt mới. Đây là màn tổng duyệt thành công của HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào ASEAN Cup.

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