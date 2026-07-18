HLV Myanmar than phiền: ‘Đội tuyển Việt Nam mạnh thật sự, chúng tôi để thủng lưới dễ quá'

HLV Myanmar thừa nhận sự thật chênh lệch

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên, HLV Jorn Andersen của đội khách đã thừa nhận nếu thua Việt Nam thì "cũng là chuyện bình thường", do chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội.

"Đội tuyển Việt Nam có thứ hạng vượt trội Myanmar trên bảng điểm FIFA. Tại Đông Nam Á, Việt Nam cũng là một trong những đội tốt nhất, nên Myanmar có thua thì cũng bình thường, còn thắng thì bất ngờ một chút", HLV Andersen chia sẻ.

Đội tuyển Myanmar (áo trắng) thua tâm phục khẩu phục ẢNH: MINH TÚ

Thực tế diễn ra đúng như chiến lược gia người Đức dự đoán. Myanmar thua đậm 0-4, khi không thể kiểm soát sức tấn công áp đảo mà đội tuyển Việt Nam mang đến. Học trò HLV Andersen thủng lưới ngay phút thứ 5 sau quả vô lê đẹp mắt của Xuân Son, rồi vỡ trận khi nhận thêm ba bàn thua nữa.

"Chúc mừng đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 4-0. Đây là trận đấu khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt. Có sự chênh lệch đẳng cấp về giữa Việt Nam và Myanmar. Nhìn vào thứ hạng FIFA, chúng tôi đã thấy Việt Nam chất lượng hơn", ông Andersen thừa nhận.

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Đội tuyển Việt Nam thua Myanmar với tỷ số 0-4, 0-5 và 0-3 ở ba trận gần nhất. Ngoại lệ hiếm hoi Myanmar cầm hòa Việt Nam là ở vòng bảng AFF Cup 2018, khi đội được huấn luyện bởi ông Antoine Hey. Sau 8 năm, cách biệt đẳng cấp giữa hai đội đã bị nới rất rộng.

HLV Jorn Andersen thừa nhận Myanmar đã có bài học ẢNH: MINH TÚ

"Tuy nhiên với tôi, 3 bàn thua trong số đó có vẻ đơn giản quá. Tôi sẽ phải phân tích, học hỏi rút kinh nghiệm", HLV Andersen chưa hài lòng với học trò, yêu cầu Myanmar "phải thể hiện tính chiến đấu cao hơn".

"Đúng là 1 tuần rất ngắn", HLV Andersen chia sẻ hạn chế trong quá trình chuẩn bị, khi ông mới ngồi ghế huấn luyện đầu tháng 7. "Tôi sẽ cố gắng để trận sau tốt hơn trận trước. Myanmar phải tích lũy và học hỏi từng trận. Tôi không có nhiều cơ hội đối đầu với đối thủ mạnh như Việt Nam, nên tôi sẽ rút ra bài học từ trận đấu hôm nay".

Khi được hỏi sức mạnh hàng công đội tuyển Việt Nam, ông Andersen chỉ đáp lại thận trọng: "Họ là những cầu thủ nhập tịch. Tôi không muốn đánh giá nhiều. Việc gặp họ là điều tốt cho Myanmar thôi", cựu HLV Incheon United phân tích.