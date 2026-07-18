HLV Kim Sang-sik khen ngợi Đình Bắc, tiết lộ sốc về Xuân Son: 'Cậu ấy bị đau...'

HLV Kim Sang-sik hài lòng khi đội tuyển Việt Nam trút mưa bàn thắng

Đội tuyển Việt Nam hoàn thành màn chạy đà cho AFF Cup 2026 bằng màn "hủy diệt" với tỷ số đậm 4-0 trước đội khách Myanmar, ở trận giao hữu trên sân Thái Nguyên tối 18.7.

Các học trò HLV Kim Sang-sik kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, dồn ép đối thủ từ đầu đến cuối nhờ áp lực pressing dồn dập, cùng các pha triển khai nhanh, toàn diện ở cả biên lẫn trung lộ. Bốn bàn thắng do công Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc (mỗi hiệp hai bàn) là thành quả của lối chơi nhuần nhuyễn mà đội tuyển Việt Nam đang xây dựng cho hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

Cú vô lê đẹp mắt mở tỷ số của Xuân Son

Xuân Mạnh đánh đầu tung lưới đội tuyển Myanmar nâng tỷ số lên 2-0

Hoàng Hên nâng tỷ số lên 3-0 ở đầu hiệp 2

Đình Bắc ấn định chiến thắng 4-0 trên chấm phạt đền

Đội tuyển Việt Nam thắng áp đảo ẢNH: MINH TÚ

"Trước tiên, tôi cảm ơn người hâm mộ tại Thái Nguyên đã tạo nên bầu không khí rất cuồng nhiệt", HLV Kim Sang-sik mở đầu cuộc họp báo sau trận.

"Hôm nay chúng tôi sử dụng ba cầu thủ nhập tịch cùng một cầu thủ Việt kiều. Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên và Lê Giang Patrik đều thi đấu tốt và góp phần tạo nên một trận đấu chất lượng. Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam đã được cải thiện đáng kể nhờ sự bổ sung này. Tôi và ban huấn luyện sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát huy tối đa khả năng của họ, đồng thời chuẩn bị thêm nhiều phương án về chiến thuật và thể lực trước khi bước vào AFF Cup 2026".

Đội tuyển Việt Nam mở tỷ số ngay phút thứ 5 nhờ pha phối hợp của "tam tấu" gốc Brazil. Hoàng Hên lật bóng ở cánh phải, Tài Lộc làm tường nhả lại để Xuân Son sút xa uy lực cháy lưới Myanmar. Lần đầu sát cánh cùng nhau, những ngoại binh nhập tịch đã giúp hàng công Việt Nam nhuần nhuyễn và biến ảo nhờ hoán đổi vị trí và xử lý cực gọn.

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Vị trí mới của Đình Bắc

Sang hiệp 2, Hoàng Hên ghi dấu ấn với cú sút xa sau đường nhả bóng của Tiến Anh. Hai bàn còn lại ghi do công Xuân Mạnh (cũng do Tiến Anh đá phạt kiến tạo) và Đình Bắc, với quả phạt đền thành bàn do chính chân sút 22 tuổi mang về.

HLV Kim Sang-sik luôn chuẩn bị sẵn nhiều phương án chiến thuật ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc vào sân ở nửa sau hiệp 2, tạo ra nhiều đột biến ở cánh trái (trong vai trò hậu vệ trái thay Văn Hậu) nhờ những pha dốc bóng, rê dắt tốc độ. Anh ngoặt bóng khéo léo buộc đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm và bị truất quyền thi đấu phút 89, trước khi đá quả phạt đền phút 90+1, khép lại gần 2 năm "tịt ngòi" ở đội tuyển Việt Nam.

"Tôi đã thử nghiệm Đình Bắc ở vị trí wing-back (cầu thủ chạy cánh trái) ngay từ thời gian tập huấn tại Hàn Quốc. Tôi tin rằng dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, Đình Bắc vẫn có thể phát huy tối đa phẩm chất và đóng góp tích cực cho lối chơi của đội tuyển", HLV Kim Sang-sik nhận định.

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng nhấn mạnh: "Xuân Son và Đình Bắc đều đang có khát khao cống hiến là tín hiệu rất tích cực, giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án trên hàng công". Ông chia sẻ thêm, Xuân Son có đau sau trận (tình huống phút 80), nhưng phải kiểm tra y tế để biết có gặp chấn thương nghiêm trọng hay không.

"Mặt sân Thái Nguyên có chất lượng rất tốt, tạo điều kiện để các cầu thủ triển khai lối chơi và thi đấu hiệu quả. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục", HLV Kim Sang-sik kết luận.