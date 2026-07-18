Đội tuyển Việt Nam tăng điểm FIFA nhờ thắng đậm Myanmar, bỏ xa Indonesia: Vẫn tốp 99 thế giới

Theo tính toán của chuyên trang Football Ranking, đội tuyển Việt Nam được cộng 1,52 điểm sau trận thắng Myanmar. Tổng điểm của đội tuyển Việt Nam tăng lên 1.227,20 điểm, tiếp tục giữ hạng 99 thế giới.

Đây là bước tiến tích cực của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua thứ hạng FIFA, đặc biệt khi khoảng cách với đội tuyển Thái Lan - đội bóng số 1 Đông Nam Á hiện nay - tiếp tục được thu hẹp. Thái Lan hiện đứng hạng 94 thế giới với 1.250,80 điểm, nhiều hơn Việt Nam 23,6 điểm và 5 bậc trên bảng xếp hạng.

Đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Myanmar ở trận giao hữu ẢNH: MINH TÚ

Bước chạy đà hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó, khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và đội bóng đứng thứ ba khu vực là Indonesia vẫn rất lớn. Đội tuyển xứ vạn đảo hiện xếp hạng 118 thế giới với 1.157,14 điểm, kém Việt Nam tới 19 bậc và khoảng 70 điểm.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ: Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Đáng chú ý, Indonesia cũng sẽ là một trong những đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026. Vì vậy, việc duy trì thứ hạng FIFA ổn định và tích lũy thêm điểm số từ các trận đấu quốc tế sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có thêm lợi thế trên nhiều phương diện trong thời gian tới.

Ở trận giao hữu trên sân Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo Myanmar. Ngay phút thứ 5, Nguyễn Xuân Son mở tỷ số bằng cú đá đẹp mắt. Đến cuối hiệp 1, Phạm Xuân Mạnh đánh đầu nhân đôi cách biệt sau tình huống đá phạt của Tiến Anh.

Sang hiệp 2, Đỗ Hoàng Hên ghi dấu ấn với siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 89, Nguyễn Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, khép lại chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục cho đội tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen của Myanmar thừa nhận sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội. Nhà cầm quân người Đức đánh giá đội tuyển Việt Nam sở hữu chất lượng vượt trội và "ghi bàn tương đối dễ", đồng thời xem đây là bài học quý giá để Myanmar tiếp tục hoàn thiện.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách là nhà đương kim vô địch ẢNH: MINH TÚ

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam là sự hòa nhập nhanh của bộ ba cầu thủ gốc Brazil gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên. Trong số này, Xuân Son và Hoàng Hên là những người đã trực tiếp lập công, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có bước chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào ASEAN Cup 2026. Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch và sẽ đá trận ra quân ngày 24.7, gặp đội tuyển Timor Leste.