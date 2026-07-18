Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam tăng điểm FIFA nhờ thắng đậm Myanmar, bỏ xa Indonesia: Vẫn tốp 99 thế giới

Văn Trình
Văn Trình
Chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu tối 18.7 không chỉ mang đến sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026, mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tích lũy thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo tính toán của chuyên trang Football Ranking, đội tuyển Việt Nam được cộng 1,52 điểm sau trận thắng Myanmar. Tổng điểm của đội tuyển Việt Nam tăng lên 1.227,20 điểm, tiếp tục giữ hạng 99 thế giới.

Đây là bước tiến tích cực của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua thứ hạng FIFA, đặc biệt khi khoảng cách với đội tuyển Thái Lan - đội bóng số 1 Đông Nam Á hiện nay - tiếp tục được thu hẹp. Thái Lan hiện đứng hạng 94 thế giới với 1.250,80 điểm, nhiều hơn Việt Nam 23,6 điểm và 5 bậc trên bảng xếp hạng.

Đội tuyển Việt Nam tăng điểm FIFA nhờ thắng đậm Myanmar, bỏ xa Indonesia: Vẫn tốp 99 thế giới- Ảnh 1.
Đội tuyển Việt Nam tăng điểm FIFA nhờ thắng đậm Myanmar, bỏ xa Indonesia: Vẫn tốp 99 thế giới- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Myanmar ở trận giao hữu

ẢNH: MINH TÚ

Bước chạy đà hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó, khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và đội bóng đứng thứ ba khu vực là Indonesia vẫn rất lớn. Đội tuyển xứ vạn đảo hiện xếp hạng 118 thế giới với 1.157,14 điểm, kém Việt Nam tới 19 bậc và khoảng 70 điểm.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ: Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Đáng chú ý, Indonesia cũng sẽ là một trong những đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026. Vì vậy, việc duy trì thứ hạng FIFA ổn định và tích lũy thêm điểm số từ các trận đấu quốc tế sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có thêm lợi thế trên nhiều phương diện trong thời gian tới.

Ở trận giao hữu trên sân Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo Myanmar. Ngay phút thứ 5, Nguyễn Xuân Son mở tỷ số bằng cú đá đẹp mắt. Đến cuối hiệp 1, Phạm Xuân Mạnh đánh đầu nhân đôi cách biệt sau tình huống đá phạt của Tiến Anh.

Sang hiệp 2, Đỗ Hoàng Hên ghi dấu ấn với siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 89, Nguyễn Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, khép lại chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục cho đội tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen của Myanmar thừa nhận sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội. Nhà cầm quân người Đức đánh giá đội tuyển Việt Nam sở hữu chất lượng vượt trội và "ghi bàn tương đối dễ", đồng thời xem đây là bài học quý giá để Myanmar tiếp tục hoàn thiện.

Đội tuyển Việt Nam tăng điểm FIFA nhờ thắng đậm Myanmar, bỏ xa Indonesia: Vẫn tốp 99 thế giới- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách là nhà đương kim vô địch

ẢNH: MINH TÚ

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam là sự hòa nhập nhanh của bộ ba cầu thủ gốc Brazil gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên. Trong số này, Xuân Son và Hoàng Hên là những người đã trực tiếp lập công, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có bước chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào ASEAN Cup 2026. Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch và sẽ đá trận ra quân ngày 24.7, gặp đội tuyển Timor Leste.

Tin liên quan

Truyền thông Đông Nam Á: ‘Việt Nam chưa phô diễn hết sức mạnh dù thắng Myanmar 4-0’

Truyền thông Đông Nam Á: ‘Việt Nam chưa phô diễn hết sức mạnh dù thắng Myanmar 4-0’

Chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar trong trận giao hữu tối 18.7 nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik khen ngợi Đình Bắc, tiết lộ sốc về Xuân Son: 'Cậu ấy bị đau...'

Hoàng Hên và Lê Giang Patrik hạnh phúc vì đã tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam thắng lớn

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam FIFA Bảng xếp hạng Đông Nam Á ASEAN Cup 2026 Indonesia

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận