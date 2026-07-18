Truyền thông Đông Nam Á: ‘Việt Nam chưa phô diễn hết sức mạnh dù thắng Myanmar 4-0’

Ngay sau khi trận đấu trên sân Thái Nguyên khép lại, nhiều trang truyền thông tại Thái Lan và Indonesia đã đồng loạt cập nhật kết quả, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

Bình luận viên Jay Worapath (Thái Lan) nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam khép lại giai đoạn chuẩn bị bằng chiến thắng vang dội 4-0 trước Myanmar. Jay Worapath điểm lại các pha lập công của Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc, đồng thời lưu ý rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste ngày 24.7. Jay Worapath đánh giá, với lực lượng hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch.

Xuân Son (số 12) và Hoàng Hên (số 10) đều có bàn thắng ở trận gặp đội tuyển Myanmar ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, trang Football AEC cũng nhanh chóng đăng tải diễn biến trận đấu, từ lợi thế dẫn 2-0 ngay sau hiệp 1 đến chiến thắng chung cuộc 4-0. Trang bóng đá Thái Lan đánh giá đội tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà thuận lợi trước ngày bước vào giải đấu lớn nhất khu vực.

Báo Indonesia chú ý đặc biệt đến sức mạnh đội tuyển Việt Nam

Tuy nhiên, những bình luận đáng chú ý nhất lại đến từ truyền thông Indonesia - quốc gia nằm cùng bảng A với đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Xuân Son mở màn, Đình Bắc chốt hạ: Đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Myanmar trước ASEAN Cup

Trang Super Ball dành bài viết dài phân tích chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh bộ ba cầu thủ gốc Brazil gồm Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), cho rằng đây là mũi nhọn tạo nên sức mạnh mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Theo Super Ball, đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận ngay từ đầu, ghi bàn sớm nhờ Xuân Son, sau đó lần lượt gia tăng cách biệt bằng các pha lập công của Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc. Dù Myanmar cũng có một số tình huống phản công đáng chú ý, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Đáng chú ý, tờ báo Indonesia cho rằng chiến thắng này là "hồi chuông cảnh báo" dành cho đội tuyển Indonesia. Theo Super Ball: “HLV John Herdman cần đặc biệt cẩn trọng bởi đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự ổn định và ngày càng nguy hiểm dưới thời HLV Kim Sang-sik”.

Tờ báo cũng nhắc lại việc Indonesia và Việt Nam sẽ đối đầu ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đồng thời dẫn lại chia sẻ của HLV Kim Sang-sik rằng mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng, còn chuyện tính toán những đối thủ ở bán kết sẽ được xem xét sau.

Super Ball nhấn mạnh: “Dù chiến thắng rất đậm, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa phô diễn toàn bộ sức mạnh. HLV Kim Sang-sik liên tục xoay tua đội hình trong hiệp 2, tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ vào sân và vẫn duy trì được sức ép lớn lên phần sân Myanmar. Điều đó cho thấy đội tuyển Việt Nam còn nhiều phương án nhân sự cũng như cách tiếp cận trận đấu trước khi bước vào ASEAN Cup 2026”.

Màn ra mắt của Tài Lộc (áo đỏ) cũng nhận được sự chú ý lớn ẢNH: MINH TÚ

Tương tự Super Ball, trang Seasia Goal cũng nhấn mạnh dấu mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Chuyên trang này cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam có ba cầu thủ sinh ra tại Brazil cùng ra sân trong một trận đấu, gồm Nguyễn Xuân Sơn (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), trong đó Tài Lộc có màn ra mắt đội tuyển quốc gia.

Đồng thời, Seasia Goal còn nhắc đến sự hiện diện của thủ môn Lê Giang Patrik. Trang này nhận định sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chất lượng có thể mở ra "một kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam" trong hành trình chinh phục các mục tiêu lớn ở khu vực và châu lục

Trận thắng Myanmar cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào ASEAN Cup 2026. Sepakbola Indonesia nhận định: “Chiến thắng 4-0 mang đến sự tự tin rất lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước thềm ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, màn ra mắt của Nguyễn Tài Lộc cũng khá tốt sau khi cầu thủ này hoàn tất nhập quốc tịch Việt Nam. Đây sẽ là nhân tố giúp hàng công tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án trong thời gian tới”.