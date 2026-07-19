Đội tuyển Việt Nam thắng đậm ngay trước thềm ASEAN Cup, báo Indonesia 'rén' ngang

Dấu ấn của các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar là trận đấu giao hữu cuối cùng của đội đương kim vô địch ASEAN Cup, trước khi chúng ta bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Sau trận đấu tối 18.7, trên sân Thái Nguyên, tờ Bola Sport của Indonesia viết: "Đội tuyển Indonesia cần phải cảnh giác về đội tuyển Việt Nam, khi bộ ba tấn công gốc Brazil của đội bóng này đồng loạt tỏa sáng.

Những tiền đạo gốc Brazil có mặt trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

3 cầu thủ nhập tịch này có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam, khi họ đối đầu với Myanmar, ngay trước thềm ASEAN Cup 2026. Nguyễn Xuân Son (trước đây quen thuộc với cái tên Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) tạo nên hàng tiền đạo rất lợi hại của đội tuyển Việt Nam".

Trong số 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ghi vào lưới Myanmar, có 2 bàn được thực hiện bởi những tiền đạo gốc Brazil, gồm bàn mở tỷ số của Xuân Son ở phút thứ 5 và bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Hoàng Hên ở phút 59. Riêng Tài Lộc chưa ghi bàn, nhưng sự có mặt của cầu thủ này ở trên sân khiến cho hàng thủ của Myanmar thêm vất vả, trước các pha xử lý bóng kỹ thuật của anh. Điều đó càng phản ánh đội tuyển Việt Nam lúc này còn mạnh hơn so với khi chúng ta vô địch AFF Cup 2024 (đã đổi tên thành ASEAN Cup).

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Indonesia lo không giành được ngôi đầu bảng A

Tờ Bola Sport phải thừa nhận điều này: "HLV người Anh John Herdman của Indonesia đã nhận định đúng khi cho rằng đội tuyển Việt Nam là đội mạnh nhất AFF Cup năm nay. Chiến thắng đậm của đội bóng này trước Myanmar đã khẳng định điều đó. Đây là cũng là lời cảnh báo đanh thép được đội tuyển Việt Nam gửi đến đội tuyển Indonesia, trước khi đôi bên chạm trán nhau tại ASEAN Cup".

Tân binh nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia thuộc bảng A. Hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 3.8. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, bởi về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam và Indonesia mạnh hơn hẳn các đối thủ còn lại trong bảng đấu này, gồm Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Ngôi đầu bảng A rất quan trọng, vì đội đầu bảng A có thể sẽ tránh được ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch là Thái Lan ở bán kết. Thái Lan thuộc bảng B, với sự hiện diện của các đội Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24.7, trên sân Chonburi (Thái Lan).