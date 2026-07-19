Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 đầy đủ: Việt Nam đá trận đầu tại Thái nhưng đối thủ lại là Timor Leste

Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng, mỗi đội có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, trước khi tiếp tục tranh tài theo thể thức lượt đi - lượt về ở bán kết và chung kết.

Đội tuyển Việt Nam mở màn trên đất Thái Lan, quyết đấu ngôi đầu với Indonesia

Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Xét tương quan lực lượng, thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết, nhưng hành trình bảo vệ ngôi vương chắc chắn không hề dễ dàng khi Indonesia đang vươn lên mạnh mẽ, còn Singapore luôn là đối thủ giàu kinh nghiệm ở đấu trường khu vực.

Đội tuyển Việt Nam vẫn là một trong những đội được đánh giá mạnh nhất bảng A ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 24.7 gặp Timor Leste. Dù mang danh sân khách, trận đấu này lại diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan), bởi Liên đoàn Bóng đá Timor Leste đăng ký địa điểm này làm sân nhà tại ASEAN Cup 2026. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để Quang Hải cùng các đồng đội giành trọn 3 điểm, tạo đà cho chặng đường phía trước.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình tiếp đón Singapore vào ngày 31.7. Đây là trận sân nhà đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik và cũng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một chiến thắng trước Singapore sẽ giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước khi bước vào chuyến làm khách được dự báo khó khăn nhất vòng bảng.

Tâm điểm của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 3.8, khi đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân Pakansari để gặp Indonesia. Với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả cùng lực lượng ngày càng chất lượng nhờ nhiều cầu thủ nhập tịch, Indonesia được xem là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Cuộc so tài này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng A cũng như ảnh hưởng đáng kể đến cục diện của vòng bán kết.

Khép lại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình tiếp Campuchia vào ngày 7.8. Nếu giành được kết quả thuận lợi ở ba lượt đấu trước, đây sẽ là cơ hội để nhà đương kim vô địch hoàn tất mục tiêu giành vé đi tiếp, đồng thời hướng đến vị trí nhất bảng nhằm tránh đối thủ mạnh ở bán kết.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 liên tiếp ẢNH: MINH TÚ





Bảng B với Thái Lan, Malaysia rất đáng xem

Không chỉ bảng A, bảng B cũng được đánh giá rất cân bằng với sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Đương kim á quân Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch bằng chuyến làm khách trước Lào vào ngày 25.7, sau đó lần lượt gặp Malaysia (1.8), Philippines (4.8) và Myanmar (8.8). Trong đó, cuộc đối đầu Malaysia được xem là trận cầu tâm điểm của bảng B bởi đây là hai ứng viên sáng giá nhất cho hai tấm vé vào bán kết.

Malaysia dù mang đến ASEAN Cup 2026 đội hình chắp vá nhưng vẫn rất đáng gờm, trong khi Philippines cũng không còn là đội bóng dễ bị đánh bại khi có nhiều cầu thủ trưởng thành từ các nền bóng đá châu Âu. Myanmar và Lào tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng luôn sẵn sàng tạo bất ngờ, khiến cuộc đua tại bảng B hứa hẹn diễn ra rất khó lường.

Trong khi đó ở bảng A, ngoài trận đại chiến giữa Việt Nam và Indonesia, những cuộc đối đầu như Indonesia gặp Singapore hay Singapore gặp Việt Nam cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu. Chính vì vậy, Indonesia không chỉ là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam mà còn là cái tên khiến bảng A trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đội tuyển Thái Lan được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng bảng ẢNH: NGỌC LINH

Theo lịch thi đấu chính thức, vòng bảng sẽ khép lại vào ngày 8.8. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 15 và 16.8, trước khi hai đội tái đấu ở bán kết lượt về vào ngày 18 và 19.8. Hai đội thắng chung cuộc sẽ góp mặt ở chung kết, với trận lượt đi diễn ra ngày 22.8 và lượt về ngày 26.8 để xác định nhà vô địch ASEAN Cup 2026.

Với tư cách nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Indonesia, quyết tâm đòi lại ngôi vương của Thái Lan cùng tham vọng của Malaysia và Philippines, ASEAN Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là kỳ giải hấp dẫn và cạnh tranh nhất của bóng đá Đông Nam Á trong nhiều năm trở lại đây.