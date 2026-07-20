Đội tuyển Việt Nam háo hức sang Thái Lan chuẩn bị đấu Timor Leste: Khởi đầu hành trình lịch sử!

Đội tuyển Việt Nam muốn bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup

Ngay từ sáng sớm, không khí tại nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam ở khách sạn Grand Plaza đã vô cùng khẩn trương. Đúng giờ hẹn, các tuyển thủ bước ra xe di chuyển trong trang phục chỉnh tề, gọn gàng cùng những chiếc vali hành lý chứa đựng cả niềm tin của đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Đội trưởng Quang Hải và người hâm mộ Ảnh: Hạnh An

Hoàng Hên đã ghi bàn thắng cho đôih tuyển Việt Nam Ảnh: Hạnh An

Xuân Son chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh Ảnh: Hạnh An

Thủ môn Lê Giang Patrik và các fan nhí Ảnh: Hạnh An

Trên suốt chặng đường di chuyển ra sân bay quốc tế, bầu không khí trong đội trên xe rất vui vẻ và ngập tràn tiếng cười. Sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt của những cựu binh dày dặn kinh nghiệm như Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Chung… cho đến các nhân tố trẻ lần đầu hít thở bầu không khí giải đấu lớn như Nhật Minh, Đình Bắc, Lê Giang Patrik...

Tại sân bay, quá trình làm thủ tục khá gọn gàng và nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ đặc biệt của các cán bộ sân bay và hãng Vietnam Airlines, đi kèm với những lời chúc thượng lộ bình an và chiến thắng. Đông đảo người dân có mặt trong sân bay cũng gửi lời động viên, khích lệ đến đội bóng cho mục tiêu lịch sử: bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Các cầu thủ ở sân bay Nội Bài

Vào lúc 12 giờ 45, chiếc máy bay số hiệu VN 615 của hãng hàng không Vietnam Airlines cất cánh rời đường băng của sân bay quốc tế Nội Bài, chính thức đưa đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026, mở màn bằng trận gặp Timor Leste tại Chonburi.

Trước khi lên đường sang Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn vào ngày 18.7 vừa qua, với chiến thắng giòn giã 4-0 trước Myanmar trong trận đấu cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng đậm với các pha lập công của Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc đã chính thức khép lại thành công quá trình chuẩn bị gần 1 tháng của thầy trò HLV Kim Sang-sik, bao gồm cả đợt tập huấn tại Hàn Quốc.

Quang Hải và các đồng đội đã sẵn sàng chinh phục ASEAN Cup ẢNH: VFF

Lê Giang Patrik (giữa) chờ làm thủ tục ở sân bay ẢNH: VFF

Bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 với tư cách là nhà đương kim vô địch, áp lực dành cho đội tuyển Việt Nam là không hề nhỏ. Tuy nhiên, việc gặp Timor Leste ở sân trung lập Chonburi sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik ra quân bằng một chiến thắng.

Sự tự tin và khát khao là điều cảm nhận rõ khi các cầu thủ đều hướng đến mục tiêu sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục mục tiêu lịch sử: lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Các tuyển thủ lên đường với mục tiêu bảo vệ ngôi vương ẢNH: VFF

Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng phong độ đỉnh cao đang có, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tự tin vào một khởi đầu thuận lợi của đội tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan, mở toang cánh cửa cho hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng Đông Nam Á!