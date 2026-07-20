Đình Bắc tiếp tục ở lại CLB CAHN: Hợp đồng 3 năm, yên tâm cống hiến

Đình Bắc ở lại CLB CAHN

"Sau khi hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng đào tạo trẻ với đơn vị chủ quản cũ, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đặt bút ký bản hợp đồng với CLB CAHN đến năm 2029", CLB CAHN thông báo tối 20.7, chấm dứt những đồn đoán xung quanh tương lai tiền đạo Đình Bắc.

Chân sút 22 tuổi gia nhập CLB CAHN mùa 2024-2025. Mùa giải đầu tiên, anh chật vật tìm chỗ đứng ở hàng công đầy rẫy hảo thủ với Alan Sebastiao, Leo Artur, Phan Văn Đức, Rogerio Alves... Đình Bắc đá 15 trận V-League, ghi 1 bàn.

Tuy nhiên, nỗ lực bền bỉ đã giúp Đình Bắc tiến bộ không ngừng dưới bàn tay huấn luyện của ông Alexandre Polking.



Đình Bắc ở lại CLB CAHN thêm 3 năm ẢNH: CLB CAHN

Sau nửa đầu mùa 2025-2026 không ghi được bàn thắng nào, Đình Bắc bứt phá ở giai đoạn lượt về với 10 bàn thắng tại V-League, chỉ đứng sau Đỗ Hoàng Hên trong danh sách tiền đạo nội. Anh trở thành tiền đạo Việt Nam hiếm hoi ghi bàn ở 6 trận liên tục, qua đó trở thành chân sút trẻ hay nhất mùa giải, đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League.

"Đây là bước đi quan trọng nằm trong chiến lược đầu tư, phát triển và xây dựng lực lượng bền vững của câu lạc bộ cho tương lai. Việc cam kết tương lai lâu dài với cầu thủ sinh năm 2004 khẳng định tham vọng của CLB tại cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế", CLB CAHN chia sẻ.

Thăng tiến vượt bậc

Song song với phong độ bùng nổ ở CLB, Đình Bắc bay cao tại giải trẻ với ngôi vua phá lưới U.23 châu Á 2026. Anh là đầu tàu U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á, SEA Games và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026. Đình Bắc được đôn trở lại đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng ASEAN Cup 2026.

Ở trận thắng 4-0 trước Myanmar, Đình Bắc ghi một bàn trên chấm phạt đền sau khi được tung vào sân trong hiệp 2. Trước đó, anh là người có pha di chuyển và cài chân tinh quái, khiến đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm.

CLB CAHN đá 4 đấu trường ở mùa giải 2026-2027, trước mắt là trận play-off AFC Champions League Elite với Adelaide United (Úc), bên cạnh V-League, Cúp quốc gia và ASEAN Club Championship.

Với việc giữ chân Đình Bắc, đội bóng của Polking có lực lượng dạn dày để dàn trải sức lực, đảm bảo tham vọng vươn cao tại nhiều sân chơi.