'Vua giải trẻ' SLNA lần thứ 11 đăng quang giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026

Ngày 13.7, giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026 khép lại trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) với trận chung kết hấp dẫn giữa đội SLNA với đội Thể Công Viettel. Trong đó đội bóng có biệt danh "vua giải trẻ" SLNA có bề dày thành tích đáng nể khi từng 10 lần vô địch.

Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026 khép lại ngày 13.7 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) với trận chung kết hấp dẫn giữa SLNA (phải) với Thể Cong Viettel ẢNH: BTC

Thủ quân đội SLNA, Lô Bá Duẩn rực sáng ở chung kết khi mở tỷ số ở cuối hiệp 1 sau đó hoàn tất hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước Thể Công Viettel. Thắng lợi thuyết phục mang về cho SLNA danh hiệu vô địch lần thứ 11 tại giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026. Lô Bá Duẩn đoạt danh hiệu vua phá lưới với 7 bàn thắng. Đội Thể Công Viettel xếp hạng nhì và đồng hạng ba là CLB Thanh Hóa và CLB Hà Nội.

Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026 quy tụ 16 đội, chia thành 4 bảng. Bảng A có: Hải Phòng, T&T Nghệ An, Becamex TP.HCM, Trường Tươi Đồng Nai. Bảng B gồm: CLB Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bắc Ninh FC. Bảng C là Thể Công Viettel, CLB Thanh Hóa, Gia Lai, TP.HCM và bảng D gồm Công an Hà Nội, SLNA, HAGL, Công an TP.HCM. Các đội tranh tài sôi nổi với nhiều trận đấu hay.

Đội SLNA lần thứ 11 vô địch giải bóng đá thiếu niên toàn quốc dành cho lứa tuổi U.13 ẢNH: BTC

Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Trưởng BTC cho biết năm 2026 là một dấu mốc rất ý nghĩa khi giải bóng đá thiếu niên toàn quốc bước sang mùa giải thứ 30 dưới sự chỉ đạo của VFF và sự tổ chức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng sự đồng hành các địa phương, nhà tài trợ, các trung tâm đào tạo và các CLB trên cả nước... giải đấu đã trở thành một trong những sân chơi uy tín và giàu truyền thống nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

"Không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho các đội tuyển quốc gia, giải đấu còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu thể thao, giáo dục nhân cách, ý chí, tinh thần kỷ luật và khát vọng cống hiến cho hàng vạn thiếu niên Việt Nam. Đó chính là giá trị bền vững để giải bóng đá thiếu niên toàn quốc luôn giữ được sức sống và vị thế trong suốt ba thập kỷ qua", nhà báo Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh.



