Báo Thái Lan: ‘Chúng ta có cơ hội lớn ở ASIAD 2026, U.23 Việt Nam dễ thở’

Chiều 23.7, Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) tổ chức lễ bốc thăm môn bóng đá nam tại Nagoya (Nhật Bản). Theo kết quả, U.23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Kyrgyzstan và Hồng Kông (Trung Quốc). Trong khi đó, U.23 Việt Nam ở bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Ở bảng B là cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc, UAE, Iran và CHDCND Triều Tiên, còn bảng D gồm Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Qatar.

Ngay sau lễ bốc thăm, báo Khaosod có bài viết với tiêu đề: "U.23 Thái Lan có cơ hội lớn vào vòng loại trực tiếp khi nằm cùng bảng với Nhật Bản, Kyrgyzstan và Hồng Kông". Theo tờ báo này, dù phải chạm trán đội chủ nhà - ứng viên sáng giá cho HCV, U.23 Thái Lan vẫn có nhiều hy vọng vượt qua vòng bảng nếu tận dụng tốt các trận gặp Kyrgyzstan và Hồng Kông.

Truyền thông Thái Lan tự tin với cơ hội vào tứ kết của đội nhà ở ASIAD 2026 ẢNH: FACEBOOK FAT

Khaosod nhận định thầy trò của HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul hoàn toàn có thể cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A. Việc tránh được những đối thủ rất mạnh như Iran, CHDCND Triều Tiên hay Hàn Quốc được xem là yếu tố mang lại lợi thế nhất định cho đại diện Đông Nam Á.

Trong khi đó, Siamsport cũng dành nhiều sự quan tâm đến kết quả bốc thăm của U.23 Thái Lan. Tờ báo thể thao hàng đầu xứ chùa vàng cho rằng việc nằm chung bảng với chủ nhà Nhật Bản chắc chắn khiến hành trình giành vé đi tiếp của đội bóng trẻ Thái Lan không hề dễ dàng.

"Dù vòng loại sẽ không dễ dàng, U.23 Thái Lan vẫn sẽ cạnh tranh quyết liệt một suất vào vòng knock-out vào tháng 9", Siamsport bình luận.

Theo phân tích của Siamsport, Nhật Bản vẫn là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng A. Vì vậy, mục tiêu thực tế của U.23 Thái Lan là giành điểm tối đa trước Kyrgyzstan và Hồng Kông, đồng thời cố gắng tạo bất ngờ trước đội chủ nhà nếu muốn hướng đến vị trí dẫn đầu.

U.23 Việt Nam được đánh giá "dễ thở" hơn

Bên cạnh việc phân tích bảng đấu của đội nhà, truyền thông Thái Lan cũng dành sự chú ý đến bảng C của U.23 Việt Nam. Theo đánh giá của nhiều cây bút thể thao Thái Lan, Uzbekistan là đội mạnh nhất bảng đấu và nhiều khả năng sẽ cạnh tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, Philippines và Kuwait được xem là những đối thủ vừa tầm hơn đáng kể so với các đội ở bảng B hoặc bảng D.

Điều đó đồng nghĩa U.23 Việt Nam được đánh giá có cơ hội lớn để cạnh tranh tấm vé còn lại vào vòng tứ kết, nếu giành kết quả thuận lợi trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Philippines và Kuwait.

U.23 Việt Nam (áo trắng) được đánh giá sẽ không gặp nhiều trở ngại để giành vé vào tứ kết nếu thi đấu đúng thực lực ẢNH: FACEBOOK FAT

Khaosod cho biết: “So với Thái Lan, U.23 Việt Nam được nhận định rơi vào bảng đấu "dễ thở" hơn khi không phải đối đầu cùng lúc nhiều đội bóng hàng đầu châu lục. Dù vậy, Uzbekistan vẫn sẽ là thử thách rất lớn. Đội bóng Trung Á nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm mạnh nhất châu Á ở cấp độ trẻ, từng vô địch U.23 châu Á và thường xuyên góp mặt ở các vòng đấu cuối của những giải trẻ cấp châu lục”.

Theo thể thức môn bóng đá nam ASIAD 2026, 15 đội được chia thành 4 bảng (3 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Giải đấu diễn ra từ ngày 15.9 đến 3.10 tại Nhật Bản.