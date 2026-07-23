Nhận định bóng đá Việt Nam vs Timor Leste: Nhiều bàn thắng, tỷ số cách biệt

Nhận định trước trận Việt Nam vs Timor Leste

Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á vào tối 24.7, trên sân Chonburi (Thái Lan). Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán đội tuyển Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội có được 3 điểm trọn vẹn và khởi đầu suôn sẻ.

Từ trước đến nay, Timor Leste chưa bao giờ được xem là đối thủ ngang tầm với đội tuyển Việt Nam. Các màn chạm trán trước đây đều kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam và thường có tỷ số cách biệt.

Nguyễn Xuân Son là mũi công chủ lực của đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Vào lúc này, HLV Kim Sang-sik đang sở hữu trong tay nhiều nhân tố tấn công chất lượng trong đội hình. Tuyến trên của đội tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao với 2 cái tên nhập tịch gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Bên cạnh đó, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc cũng sở hữu phong độ khá cao ở mùa giải vừa qua trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Tiếp lửa cho các chân sút Việt Nam là những ngôi sao như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long. Đây đều là những cái tên mang sự đột biến: vừa chơi sáng tạo, vừa có khả năng dứt điểm tốt.

Trận đội tuyển Việt Nam vs Timor Leste diễn ra trên sân Chonburi (Thái lan) lúc 20 giờ 30 ngày 24.7 ẢNH: FPT PLAY

Với sự vượt trội về mọi mặt, một chiến thắng khó tuột khỏi tay của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ thắng với tỷ số đậm trước Timor Leste ở ngày ra quân ASEAN Cup 2026. 3 điểm đầu tay sẽ tạo đà tâm lý tốt cho đội bóng sao vàng ở chặng đường còn lại của vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ thắng Timor Leste với cách biệt ít nhất 3 bàn.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 4-0 Timor Leste



