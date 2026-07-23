Đội tuyển Việt Nam khó tuột vé bán kết ASEAN Cup 2026

Khoảng cách lớn

Xét về tương quan lực lượng, đội tuyển VN và Indonesia đang vượt trội hoàn toàn các đối thủ còn lại. Thầy trò HLV Kim Sang-sik là nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Còn Indonesia vào đến vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, vòng đấu quy tụ những đối thủ hàng đầu châu lục như Ả Rập Xê Út, Iraq, Qatar, UAE và Oman. Dù phải dừng bước nhưng những gì mà Indonesia đã thể hiện được cũng rất đáng nể.

Bảng xếp hạng FIFA công bố tháng 7.2026 càng cho thấy rõ khoảng cách này. Đội tuyển VN xếp hạng 99 thế giới với 1.227,2 điểm, tiếp tục góp mặt trong tốp 100 và giữ vị trí thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan. Indonesia xếp ngay phía sau ở hạng 118 - khoảng cách không quá lớn so với đội tuyển VN, phản ánh đúng vị thế của 2 đội bóng mạnh nhất bảng A. Trong khi đó, Singapore xếp hạng 148, còn Campuchia và Timor Leste lần lượt đứng vị trí 175 và 201. Chênh lệch lên tới hơn 50 bậc giữa đội tuyển VN với Campuchia, và hơn 100 bậc với Timor Leste, là con số biết nói cho thấy sự phân hóa rõ rệt về đẳng cấp trong bảng đấu này.

Đội tuyển VN tập luyện hứng khởi, đang có tinh thần rất tốt ẢNH: NGỌC LINH

Campuchia dù đã đầu tư mạnh cho chính sách nhập tịch trong vài năm qua, sở hữu không ít cầu thủ gốc Âu, Mỹ, nhưng vẫn chưa đủ sức để so sánh với đội tuyển VN hay Indonesia. Chất lượng đội hình Campuchia chủ yếu nằm ở một vài cá nhân nổi bật, thiếu sự đồng đều và bề dày kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường khu vực. Singapore từ lâu không còn phát triển bóng đá mạnh mẽ, còn Timor Leste được đánh giá là đội yếu nhất bảng và sắm vai lót đường. Với việc mỗi bảng có 2 đội vào bán kết, kịch bản được dự đoán nhiều nhất lúc này là đội tuyển VN và Indonesia sẽ cùng nhau đi tiếp. Và cuộc đấu trên sân Pakansari (Indonesia) sẽ có ý nghĩa phân định ngôi đầu.

Indonesia có còn đáng sợ ?

Đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển VN tại bảng A chắc chắn là Indonesia. Do ASEAN Cup 2026 không nằm trong lịch FIFA Days, các CLB châu Âu không có nghĩa vụ nhả quân, khiến HLV John Herdman khó lòng triệu tập đầy đủ ngôi sao vẫn đang khoác áo các đội bóng châu Âu. Dù vậy, đội hình Indonesia vẫn còn rất mạnh nhờ hàng loạt cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan đã chuyển sang thi đấu tại Liga 1 Indonesia để đủ điều kiện góp mặt. Những gương mặt tiêu biểu là Thom Haye, Sandy Walsh và Eliano Reijnders cùng khoác áo Persib Bandung, hay Jordi Amat thi đấu cho Persija Jakarta. Justin Hubner, trụ cột hàng thủ hiện vẫn chơi bóng cho Fortuna Sittard tại Hà Lan, cũng có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ nhưng khả năng góp mặt chính thức vẫn còn bỏ ngỏ. Nói cách khác, Indonesia dự ASEAN Cup 2026 không phải với lực lượng mạnh nhất có thể, nhưng vẫn là một tập thể được đầu tư bài bản và giàu chiều sâu bậc nhất khu vực. Đây được xem là cơ hội để đội tuyển VN tận dụng khi đối thủ chính vắng nhóm cầu thủ chất lượng nhất, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan trước một Indonesia vẫn còn rất nhiều "vũ khí" trong tay.

Về phía đội tuyển VN, tình hình lực lượng nhìn chung ổn định. Trước khi đội tuyển chốt danh sách 26 cầu thủ, HLV Kim Sang-sik phải chia tay một vài cái tên như Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo hay Khuất Văn Khang do chấn thương chưa kịp bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, kể từ khi đội hình chính thức được chốt, đội tuyển VN không ghi nhận thêm bất kỳ ca chấn thương mới nào. Toàn đội đã có chuyến tập huấn thành công tại Hàn Quốc, thắng cả 3 trận đấu tập, sau đó tiếp tục đánh bại Myanmar 4-0 trong trận giao hữu trên sân Thái Nguyên. Điểm sáng lớn nhất chính là 3 tiền đạo nhập tịch gồm Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc đang chơi cực kỳ ấn tượng.

Lúc này, đội tuyển VN đã lên đường sang Thái Lan để hoàn tất những buổi tập cuối cùng trước trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24.7 trên sân Chonburi. Với bộ khung giàu kinh nghiệm cùng sự bổ sung chất lượng từ các cầu thủ nhập tịch, ông Kim hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.