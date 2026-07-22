'Quân bài tẩy' của HLV Kim Sang-sik

Ở trận giao hữu thắng Myanmar 4-0 hôm 18.7, Đình Bắc không đá chính nhưng vẫn ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị. Điều này phần nào cho thấy cách sử dụng của HLV Kim Sang-sik.

Bộ ba tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trao suất đá chính để tạo sức ép ngay từ đầu. Khi hàng thủ đối phương xuống sức, Đình Bắc sẽ là phương án tạo đột biến nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng.

Bàn thắng vào lưới Myanmar là minh chứng rõ nét khi Đình Bắc tự kiếm về quả phạt đền rồi thực hiện thành công, khép lại chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đây cũng là cách HLV Mano Polking từng nhiều lần áp dụng thành công tại CLB CAHN, khi sử dụng Đình Bắc như một "siêu dự bị" để khai thác khoảng trống ở cuối trận.

Đình Bắc có thể là 'quân bài tẩy' của HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026

Cạnh tranh khốc liệt nhưng cơ hội vẫn còn

Đình Bắc đến ASEAN Cup 2026 với phong độ rất cao sau khi ghi 10 bàn trong 6 trận liên tiếp ở giai đoạn cuối V-League, trở thành chân sút nội nổi bật nhất mùa giải.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên khiến cuộc cạnh tranh trên hàng công trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Dù chưa chắc có suất đá chính, tiền đạo quê Nghệ An vẫn sở hữu cơ hội lớn nếu tận dụng tốt những phút được trao. Ở trận ra quân của đội tuyển VN tại ASEAN Cup 2026, đối thủ là Timor Leste vốn bị đánh giá thấp hơn hẳn về đẳng cấp. HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể tính đến phương án xoay tua đội hình, giữ sức cho những trụ cột ở các trận đấu cân sức hơn phía sau, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ như Đình Bắc được thử sức.

Đây chính là thời điểm mà Đình Bắc cần chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Nếu tận dụng tốt, ghi dấu ấn bằng bàn thắng hoặc màn trình diễn thuyết phục, Đình Bắc sẽ được trao niềm tin ở những trận đấu tiếp theo.