Highlight đội tuyển Việt Nam 4-0 Myanmar: Chiến thắng áp đảo

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn Tin liên quan Tiến Linh tiết lộ đội tuyển yêu thích tại World Cup, khuấy động TikTok Club House Không chỉ giao lưu cùng người hâm mộ, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh còn chia sẻ về đội tuyển anh yêu thích tại World Cup 2026 và kỳ vọng dành cho bóng đá Việt Nam khi tham gia TikTok Club House diễn ra tại TP.HCM. HLV Cklamovski và CEO Rob Friend bất ngờ rời đội tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch Hwang In-beom - người hùng đưa đội tuyển Hàn Quốc ngược dòng tại World Cup 2026 là ai? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Myanmar Giao hữu Việt Nam Myanmar highligt Việt Nam Myanmar
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