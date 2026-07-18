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Highlight đội tuyển Việt Nam 4-0 Myanmar: Chiến thắng áp đảo
Video Thể thao

Highlight đội tuyển Việt Nam 4-0 Myanmar: Chiến thắng áp đảo

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Màn trình diễn thuyết phục trước Myanmar giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều cơ sở để hoàn thiện đội hình, đồng thời tạo cú hích về tinh thần trước khi bước vào ASEAN Cup.

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