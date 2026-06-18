Theo New Straits Times, trong thông điệp chia tay, HLV Cklamovski cho biết ông quyết định rời Malaysia để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

Chiến lược gia người Úc gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ, đồng thời bày tỏ niềm tin vào tiềm năng phát triển của bóng đá Malaysia trong tương lai.

Được bổ nhiệm cuối năm 2024, Cklamovski là một phần trong dự án tái cấu trúc đội tuyển quốc gia Malaysia. Giai đoạn đầu dưới thời ông ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi Malaysia có chuỗi 8 trận bất bại, dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 và tăng từ hạng 133 lên 116 trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Cklamovski và CEO Rob Friend bất ngờ rời đội tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch

Dư chấn từ bê bối nhập tịch

Tuy nhiên, dự án cải tổ nhanh chóng bị phủ bóng bởi bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia.

Tháng 12.2025, FIFA hủy kết quả 3 trận giao hữu của đội tuyển Malaysia do sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện. Đến tháng 3.2026, AFC tiếp tục xử thua Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, khiến đội bóng này mất vé dự vòng chung kết.

Dù FAM không khẳng định việc chia tay hàng loạt lãnh đạo và HLV liên quan trực tiếp đến vụ việc, truyền thông Malaysia xem đây là cuộc thay máu lớn nhất của các đội tuyển quốc gia kể từ khi scandal nhập tịch bùng nổ.

HLV Cklamovski nói lời chia tay bóng đá Malaysia sau gần 2 năm ẢNH: NGỌC LINH

Trong bối cảnh AFF Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 24.7, FAM đang phải gấp rút tìm người thay thế HLV Cklamovski. Đội tuyển Malaysia nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào.

FAM cho biết đang triển khai các bước cần thiết để bổ nhiệm nhân sự mới và sẽ sớm công bố những quyết định tiếp theo.